Carrie Fisher ist tot Die "Star Wars"-Darstellerin ist gestorben 27.12.2016 19:45 Uhr

Eine traurige Nachricht, nicht nur für alle "Star Wars"-Fans. Hollywood-Schauspielerin Carrie Fisher ist am 27. Dezember 2016 gestorben. Weitere Details erfahrt ihr oben im Video und unten im Artikel.

"Star Wars"-Star Carrie Fisher , die mit ihrer Rolle der Prinzessin Leia berühmt wurde, ist im Alter von 60 Jahren in Los Angeles gestorben.

Der Sprecher der Familie, Simon Halls, verkündete gegenüber "People" in einem Statement am 27. Dezember 2016: "In tiefer Trauer gibt Billie Lourd bekannt, dass ihre geliebte Mutter Carrie Fisher heute Morgen um 8:55 Uhr gestorben ist."

Carrie Fisher hatte zuvor einen Herzstillstand erlitten

Am vergangenen Freitag, den 23. Dezember 2016, hatte der Hollywood-Star während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten. Nach der Landung wurde Fisher auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Zuletzt hieß es, ihr Zustand habe sich stabilisiert.

Die "Star Wars"-Ikone hatte gerade die Dreharbeiten zu TV-Serie beendet

In London hatte die "Prinzessin Leia"-Darstellerin Berichten zufolge die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Fernsehserie "Catastrophe" abgeschlossen. Ihre Autobiografie "The Princess Diarist" wurde vor kurzem veröffentlicht. Darin gibt sie private Einblicke, unter anderem in die Dreharbeiten zum ersten "Star Wars"-Film.

Kollegen reagieren bestürzt auf Todesmeldung

No words. We love you @carrieffisher forever our Princess. May God bless you as richly as you blessed us #CarrieFisher pic.twitter.com/1UNsWOEKuW — James Arnold Taylor (@JATactor) December 27, 2016

2015 war Carrie Fisher noch einmal in ihre Kultrolle der Prinzessin Leia in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" geschlüpft. Erstmals hatte die Prinzessin Leia 1977 in "Krieg der Sterne" (Originaltitel: "Star Wars") verkörpert. Fisher hinterlässt eine 24-jährige Tochter, Schauspielerin Billie Lourd. In den Erinnerungen ihrer Familie, Freunde und Fans wird Carrie Fisher nicht nur dank ihrer Filme für immer unvergessen bleiben.