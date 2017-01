Nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher Debbie Reynolds ist tot 29.12.2016 06:12 Uhr

Jetzt per E-Mail teilen

Nur einen Tag nach dem Tod ihrer geliebten Tochter Carrie Fisher (✝60) ist die Schauspielerin Debbie Reynolds im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der viel zu frühe Tod von "Star Wars"-Star Carrie Fisher hat bei allen für Bestürzung gesorgt - doch bei ihr wohl am meisten: Debbie Reynolds, Schauspiel-Ikone ("Singin' in the Rain", "Tammy") und Mutter der "Prinzessin Leia"-Darstellerin. Wie das amerikanische Magazin "People" berichtet, ist die 84-Jährige nur einen Tag nach ihrer Tochter ebenfalls verstorben.

"Ich vermisse sie so sehr, ich möchte bei Carrie sein", sollen ihre letzten Worte gewesen sein. Das erzählte ihr Sohn Todd gegenüber "TMZ".

Debbie Reynolds hielt sich im Haus, das sie mit ihrer Tochter Carrie bewohnte, auf, als sie am Nachmittag des 28. Dezembers 2016 mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Noch am Dienstag sprach sie auf Facebook zu ihren Fans: "Ich danke allen für die Gebete und Gedanken, die Carrie auf ihrem nächsten Weg begleiten werden."

Einen Weg, den jetzt auch Debbie Reynolds angetreten hat...

Schock: Debbie Reynolds stirbt kurz nach ihrer Tochter!