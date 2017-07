Sie spricht über den tragischen Verlust "Descendants"-Star Dove Cameron enthüllt: Deswegen nahm sich ihr Vater das Leben 25.07.2017 11:44 Uhr

Der schauspielerische Durchbruch gelang ihr (21) im Jahr 2013, zwei Jahre nach dem traurigen Tod ihres Vaters.

Dove Cameron wurde mit der Serie „Liv und Maddie“ bekannt, auch mit den „Descendants“-Filmen konnte sie an ihren Erfolg anknüpfen.

Was jedoch nur wenige Fans wissen: Bereits im Alter von 15 Jahren musste sie einen schweren Schicksalsschlag ertragen. Ihr Vater, Philip Alan Hosterman, hat sich 2011 das Leben genommen. Jetzt spricht die 21-Jährige erstmals über den tragischen Verlust.

Gegenüber Entertainment Weekly verrät der Star kürzlich: „Er nahm sich das Leben und hat seine Sexualität versteckt.“ Dies fand die Familie allerdings erst nach seinem Tod heraus. Weiterhin erzählt Dove, „Als ich das herausgefunden habe, hat alles Sinn ergeben. Er war eine sensible Peron. Er hatte oft Wutausbrüche, aber er war auch ein wunderbarer Mensch, designte Schmuck und war Teil des Friedens Corps.“ Eine unabhängige, amerikanische Behörde, die das gegenseitige Verständnis zwischen Amerika und anderen Ländern fördert.

Am 6. Todestag und Geburtstages ihres Vaters postet die Schauspielerin folgendes Bild auf Instagram mit emotionaler Nachricht an ihren verstorbenen Vater: „22.Juli: Ich kann diesen Tag nicht vergehen lassen ohne meine Liebe an dich rauszuschicken, und zu hoffen, dass diese Liebe dich irgendwie erreicht. Happy Birthday, Papa. Ich bin immer noch und werde auch immer deine Tochter sein.“

Ihr Vater hatte leider keine Gelegenheit seine Tochter als Schauspielerin heranwachsen zu sehen, denn er verstarb etwa 2 Jahre vor ihrem großen Durchbruch. Stolz wäre er auf den Erfolg seiner Tochter sicherlich gewesen.

Wenn Sie selbst depressiv sind oder jemanden kennen, der depressiv sein könnte, suchen sie bitte Hilfe.

Unter der kostenlosen Hotline der Telefon-Seelsorge (www.telefonseelsorge.de) 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.