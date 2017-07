Das teilte der Amsterdamer Club am Donnerstag mit.

Der 20 Jahre alte Nouri war am Samstag bei einer Vorbereitungspartie gegen den Bremer Bundesligisten in Österreich plötzlich mit Herzrhythmus-Störungen zusammengebrochen und musste lange Zeit auf dem Feld reanimiert werden. Er wird in einem Krankenhaus in Innsbruck behandelt.

Nach dem dramatischen Vorfall war die Mannschaft Anfang der Woche erstmals wieder auf dem Trainingsplatz zusammengekommen. Zuvor hatte der niederländische Fußball-Rekordmeister ein Testspiel und ein öffentliches Training für diese Woche abgesagt.