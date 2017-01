Alexander Keen beeindruckt von Nicole Mieth "Honey" steht auf "Playboy"-Aufnahmen 11.01.2017 15:37 Uhr / tr

Nach der gescheiterten Liaison mit "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Kim Hnizdo streckt Alexander Keen seine Liebesfühler wieder aus. Das schöne Objekt seiner Begierde: Nicole Mieth. Mit ihrem Nackt-Shooting im "Playboy" hat sie "Honey" nun sogar einen persönlichen Wunsch erfüllt.

Wenn Alexander Keen sich eine Promi-Dame nackt im "Playboy" wünschen könnte, dann wäre es eine seiner "Dschungelcamp 2017"-Mitstreiterinnen. In einem TV-Interview ließ "Honey" wissen: "Eventuell die Nicole. Darauf hoffe ich, ehrlich gesagt." Hoffen muss der Charmebolzen inzwischen nicht mehr. Tatsächlich ließ Nicole Mieth (26) im wohl bekanntesten Männermagazin der Welt die Hüllen fallen – die Ausgabe mit den Nackt-Fotos der Schauspielerin sind ab dem Donnerstag in jedem gut sortierten Kiosk erhältlich.

Weniger Chancen kann sich Alexander Keen hingegen ausrechnen, wenn es darum geht, mit Nicole Mieth auf Tuchfühlung zu gehen oder gar ihr Herz zu erobern. Die 26-Jährige, die durch die Daily Soap "Verbotene Liebe" bekannt wurde, ist nämlich in festen Händen – und zwar seit bereits sechs Jahren. Einem Flirt vor laufenden Kameras wäre Nicole Mieth vermutlich aber nicht abgeneigt, passt Alexander Keen zumindest optisch genau in ihr Beuteschema. "Große, mit dunklen Haaren", so die die brünette Aktrice, als sie auf ihren Traumtypen angesprochen wurde.

Selbst scheint Alexander Keen mit seinem Aussehen nicht ganz zufrieden zu sein. Kurz vor seinem Einzug in Deutschlands härtester Wohngemeinschaft machte der passionierte Selfie-Poser einen Zwischenstopp beim Beauty-Doc. Der verpasste dem 1,89 Meter großen Schönling ein sogenanntes Vampir-Lifting. Dabei handelt es sich um eine chirurgische Methode, um Betroffenen von ihren Falten zu befreien. Ein Geheimnis aus dem Eingriff macht Alexander Keen nicht. Auf Facebook postete er zahlreiche Bilder von der Behandlung und schrieb dazu: "Ja, ist schmerzhaft, aber bringt einiges." Ob das die Damenwelt auch so sieht?