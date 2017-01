Alexander Keen im Beauty-Wahn Honey beim Vampir-Lifting 10.01.2017 15:58 Uhr / wa

Als eitler Freund der "GNTM"-Beauty Kim Hnizdo kam Alexander Keen zu Berühmtheit. Dass Schönheit für ihn wichtig ist, war seither kein Geheimnis mehr. Aber würde er sich dafür wirklich auch unters Messer legen?

Die Antwort lautet ganz klar: ja! Denn genau das hat Alexander Keen aka Honey jetzt getan. In seinen jungen Jahren möchte der Ex-Freund von Kim Hnizdo bereits den Falten den Kampf ansagen. Deshalb begab er sich zum Beauty-Doc und ließ ein Vampir-Lifting durchführen. Natürlich tat er das nicht klammheimlich, sondern ließ sich sogar von einem Kamerateam und dem Fotomodell und Best Buddy Nico Schwanz (38) begleiten.

Bilder zu der Prozedur teilte Alexander Keen schließlich auf Facebook. "Hier noch ein paar Eindrücke für euch vom Vampire Lifting [...]", schreibt Honey zu den Schnappschüssen, auf denen er wahrlich nicht sonderlich entspannt aussieht. Kein Wunder, das Vampir-Lifting ist ein ganz schön blutiges Unterfangen. Dabei wird zuerst Blut entnommen, das Plasma extrahiert, damit dieses beim Vampir-Liftung in die Haut gespritzt werden kann – mit feinsten Nadeln. Unter den Augen, an den Wangen und am Hals soll so die Haut innerhalb kürzester Zeit wieder jugendlich frisch aussehen. Zahlreiche Stars sind dem Beauty-Trend verfallen, allen voran Reality-TV-Star Kim Kardashian (36).

Die Ergebnisse der Behandlung hat Alexander Keen bislang nicht veröffentlicht – nur Bilder nach Abschluss der Beauty-OP. Mit zahlreichen blutigen Löchern im Gesicht versucht er immerhin, in die Kamera zu lächeln. Zum Glück war sein Kumpel Nico Schwanz am Start, um Beistand zu leisten. Die Freundschaft zwischen den Jungs scheint immer inniger zu werden. Erst am Montag lud Honey ein Bild der beiden auf Facebook hoch. Darauf zu sehen: Alexander Keen und Nico, mit der gleichen Kette um den Hals. "Wenn dir dein Buddy Nico Schwanz ne Partnerkette schenkt", schreibt der "Dschungelcamp"-Star zu dem Foto und fügt ein Herz hinzu.