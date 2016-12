Angelina Jolie ignoriert Brad Pitt Absoluter Kontaktabbruch 28.12.2016 16:18 Uhr / or

Aktuelle, gemeinsame Fotos von Angelina Jolie und Brad Pitt gibt es nur noch im Archiv. Die Schauspielerin will sich nicht nur von ihrem Hollywood-Beau scheiden lassen, zwischen den beiden ist totale Funkstille angesagt.

Eine Hollywood-Ehe kann friedlich und schnell oder mit viel Tamtam zu Ende gehen. Angelina Jolie (41) scheint sich für die Variante "Rosenkrieg mit allem Pipapo" entschieden zu haben. Das schmutzige Scheidungsdrama zwischen der Schauspielerin und Brad Pitt (53) wird offenkundig nur noch zwischen den Anwälten ausgetragen. Das frühere Traumpaar hat sich nichts mehr zu sagen – absoluter Kontaktabbruch!

"Brad und Angelina haben sich seit ihrer Trennung nicht mehr gesehen", erzählt ein Informant dem Klatschportal "Hollywood Life". Die Funkstille gehe dabei jedoch nicht vom "Allied"-Star, sondern vielmehr von Angelina Jolie aus. "Brad hätte kein Problem damit, seine Ex zu sehen und findet es lächerlich, dass sie sogar den Kontakt verweigert, wenn er die Kinder sieht", so die Plaudertasche. Die wenigen Male, bei denen Brad Pitt da war, hätten Nannys, Bodyguards oder andere Assistenten die Übergabe der Kinder übernommen.

Die Quelle erzählt weiter: "Was das Sorgerecht und die Scheidung angeht, ist Angelina noch immer im Kriegsmodus. Das Letzte, was sie will, ist ihn zu sehen oder mit ihm zu sprechen." Sie würde Brad Pitt um jeden Preis aus dem Weg gehen. Ob Gespräche, Textnachrichten oder Anrufe – wenn Angelina Jolie mit der Pitt-Seite kommuniziert, dann ausschließlich über Anwälte.

Der "Tomb Raider"-Star soll zudem noch immer außer sich sein, weil Brad Pitt die Kinder an Weihnachten sehen durfte. "Sie war wütend und hatte einen Nervenzusammenbruch. Sie kann einfach nicht glauben, dass das passierte", so die Quelle. Angelina Jolie hätte noch alles versucht, dass Brad Pitt die Kinder Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10), Vivienne (7) und Knox (7) nicht in sein Haus holt, sei aber gescheitert, wie "InTouch" berichtet.