Nach der überraschenden Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt im vergangenen September machten die beiden Stars vor allem durch ihre Schlacht ums Sorgerecht von sich reden. Doch nun wollen sie wohl langsam wieder in den Alltag zurückkehren.

Nachdem Brad Pitt (53) kürzlich überraschend als Redner bei den "Golden Globes 2017" auftrat, scheint nun auch Angelina Jolie (41) wieder bereit für den nächsten Schritt zu sein. Wie "Guerlain" gerade via Instagram verkündete, wird die Schauspielerin das Gesicht des neuen Damen-Parfums der französischen Edel-Beauty-Marke werden. "Mon Guerlain", so der Name des Dufts, soll im März auf den Markt kommen und ist angeblich von Angelina Jolie höchstpersönlich inspiriert.

So verkündete Thierry Wasser (55), "Guerlains" Chef Parfümeur, in einer Pressemitteilung, der Duft solle die Idee von den "Facetten einer Frau" verkörpern. "Die Entscheidungen, Gefühle und Träume, aus denen sich moderne Weiblichkeit zusammensetzt." Außerdem sei das Parfum von der Liebe von Jolies verstorbener Mutter, Marcheline Bertrand (†56), zu einem Puder der Marke beeinflusst. Wie "ET" berichtet, spende Angelina Jolie ihren kompletten Erlös aus der Kampagne für wohltätige Zwecke.

Klingt ganz danach, als sei Jolie, ebenso wie ihr Ex Brad Pitt, endlich wieder bereit, sich neuen größeren Projekten zu stellen. In den vergangenen Monaten hatte für die Vollblutmutter dagegen vor allem das Wohlergehen der gemeinsamen Kinder oberste Priorität. Verschiedenen Berichten zufolge soll sie ihnen nicht von der Seite gewichen sein und sogar zusammen mit Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) und den Zwillingen Knox und Vivienne (8) psychologische Unterstützung zur Verarbeitung der Trennung gesucht haben. Doch nachdem der Sorgerechtsstreit mit Brad Pitt zumindest vorerst beigelegt zu sein scheint, fühlt sich die "Maleficent"-Darstellerin wohl endlich wieder bereit für die Arbeit.