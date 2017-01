Angelina Jolie nach Brad Pitt Fröhlicher Schneeausflug mit den Kids 03.01.2017 09:17 Uhr / cb

Pause im Sorgerechtsstreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt: Die Schauspielerin feierte nun mit ihren Kindern mit einem Ski-Urlaub in das neue Jahr. Dabei schien sie trotz des Medienrummels um sie und ihren Noch-Ehemann ziemlich glücklich.

Gemeinsam mit ihren Kindern ging es für Angelina Jolie (41) laut dem britischen "Mirror" ohne Brad Pitt über die Feiertage in den Ski-Urlaub in Colorado. Und nicht nur die Schauspielerin schien dabei sichtlich Spaß zu haben. Denn es gab kaum einen Wunsch, den die Hollywood-Aktrice nicht von den Lippen ihrer Kinder abgelesen hat.

Während es für Zahara (11), Vivienne und Knox (beide 8) zusammen mit ihrer Mama auf die Skipiste ging – ein Skilehrer half ihnen dabei, ihre Technik zu verbessern – waren Shiloh (10) und Knox mit Angelina Jolie im Anschluss auf großer Shoppingtour unterwegs. Und trotz der kalten Temperaturen war für alle noch ein Eis und Karamelläpfel drin.

Doch damit nicht genug: Denn zu guter Letzt wurde auch noch in einem Spielzeugladen haltgemacht. Und da konnten die Kids augenscheinlich ordentlich abstauben. Denn der Bodyguard wurde unmittelbar nach dem Besuch mit einer Menge Tüten gesichtet. Kein Wunder also, dass eine Quelle nun "E! News" verriet: "Sie sahen alle toll aus. Shiloh war so glücklich. Sie lachten viel und genossen es, etwas zusammen zu unternehmen."

Derweil ist die Schlammschlacht zwischen Angelina Jolie und ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt (53) weiterhin im vollen Gange. Seine letzte Forderung, die sechs gemeinsamen Kinder Maddox (15), Pax (13), Zahara, Shiloh sowie das Zwillingspaar Knox und Vivienne öfters zu sehen, wurde abgewiesen. Für Brad Pitt dürften die Feiertage jedenfalls weniger erfreulich gewesen sein. Ein Informant der "Daily Mail" will sogar wissen, dass es die schlimmsten in dem Leben des Hollywood-Schauspielers waren. "Er vermisst es, seine Kinder um Weihnachten und Silvester um sich herum zu haben. Er ist schon oft in Tränen ausgebrochen. Ihm ist es nicht mehr peinlich zu weinen. Brad ist ein gebrochener Mann", heißt es.