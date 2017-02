Angelina Jolie nach Brad Pitt Neues Kind für die Großfamilie? 02.02.2017 14:10 Uhr / sk

Die Scheidung und der Sorgerechtsstreit von Angelina Jolie und Brad Pitt sind noch längst nicht durch. Nichtsdestotrotz hat die Schauspielerin nun angeblich Pläne, ein weiteres Kind zu adoptieren. Doch was sagt ihr Noch-Ehemann dazu?

Angelina Jolie (41) will offenbar noch mehr Nachwuchs. Laut dem US-amerikanischen Portal "Hollywood Life" möchte sie ihren und Brad Pitts (53) Kindern Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) sowie den Zwillingen Knox und Vivienne (beide 8) ein weiteres Geschwisterchen schenken. Dem Medienbericht zufolge wolle die Hollywoodschauspielerin ihren Kinderwunsch trotz aktueller Schlammschlacht und laufendem Sorgerechtsstreit um jeden Preis durchsetzen.

Brad Pitt wisse bereits von den Adoptionsplänen seiner Noch-Ehefrau und sei besorgt. Ein Informant verrät: "Brad macht sich Sorgen, welchen Einfluss eine weitere Adoption auf ihre Kinder haben wird." Allzu überraschend käme dies jedoch nicht. Denn bereits, als die beiden noch zusammen waren, habe sich Angelina Jolie "verzweifelt" ein weiteres Kind gewünscht. Allerdings habe Brad Pitt immer Nein gesagt, wenn die 41-Jährige das Thema angesprochen habe. "Er fand, dass die Familie vollständig und Angelina einfach nur verrückt nach einem weiteren Kind war", erklärt die Quelle gegenüber "Hollywood Life".

Schon im September plauderte ein Insider aus, dass Angelina Jolie noch mindestens ein weiteres Kind zu sich holen wolle. Angeblich habe ihr Kinderwunsch auch zu der Krise mit Brad Pitt beigetragen. Ein Informant berichtete "Radar Online" im vergangenen Jahr: "Es war ein großes Thema zwischen den beiden und nahm fast drei Jahre negativen Einfluss auf ihre Beziehung."

Doch damit nicht genug: Zwölf Jahre nach der Adoption von Tochter Zahara meldete sich nun deren leibliche Mutter zu Wort. In einem Interview mit der britischen "Daily Mail" bat Mentewab Dawit Lebiso darum, das Mädchen sehen zu dürfen. "Ich möchte sie nur wissen lassen, dass ich lebe. Ich sehne mich nach ihrer Stimme und möchte so gerne ihr Gesicht sehen", so die Äthiopierin. Bislang hat sich Angelina Jolie zu dieser Bitte allerdings nicht geäußert.