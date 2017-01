Angelina Jolie nach Brad Pitt Unterstützung von Vater Jon Voight 17.01.2017 14:00 Uhr / cb

Auch wenn Angelina Jolie und Brad Pitt sich getrennt haben, auf die Unterstützung von Jon Voight darf Hollywoods einstiges Traumpaar rechnen. Der Schauspieler hofft, dass die Familie die schwere Zeit durchsteht.

In der Scheidungsschlacht und dem Sorgerechtsstreit zwischen Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (53) möchte Jolies Vater Jon Voight (78) keinerlei Partei ergreifen. Er drückt dem einstigen Schauspielpaar und ihren sechs gemeinsamen Kindern Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) und dem Zwillingspärchen Knox sowie Vivienne (beide 8) vielmehr die Daumen.

Im Gespräch mit dem amerikanischen Portal "Us Weekly" gab Jon Voight nun zu: "Es ist eine schwierige Zeit und ich mag nicht darüber sprechen, aber natürlich bin ich dankbar für alle guten Wünsche und Gebete. Ich hoffe, dass die Dinge gelöst werden."

Angesichts des Sorgerechtsstreits zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt bleibe Jon Voight aber zuversichtlich, was die zukünftige Beziehung der Sechsfach-Eltern betrifft. Zum Wohle der sechs Kinder hofft der 78-Jährige: "Ich drücke ihnen die Daumen. Ich möchte nicht, dass es sich auflöst. Ich drücke den Kindern die Daumen. Mein Herz schlägt für alle, meine Tochter und meine Enkelkinder."

Dabei hatten Angelina Jolie und ihr Vater mutmaßlich nicht immer die beste Papa-Tochter-Beziehung. Erst im Oktober noch klang die Einstellung von Jon Voight anders. Angeblich sei das Verhältnis zu seinem Noch-Schwiegersohn Brad Pitt viel besser als zu seiner Tochter. Eine Quelle will "Us Weekly" damals verraten haben: "Brad erzählte ihrem Vater, dass er liebt, wie leidenschaftlich und extrem sie ist. Dazu fühlt er sich hingezogen." Doch Jon Voight soll dem Magazin zufolge nur entgegnet haben: "Sie ist genauso unberechenbar wie ihre Mutter." Scheint ganz so, als ob Voigt nun einen Sinneswandel vollzogen hat.