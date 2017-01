Angelina Jolie nach Brad Pitt Von Hollywood ausgeschlossen? 04.01.2017 11:27 Uhr / sk

Angelina Jolie sorgte zuletzt mit ihrer Trennung von Brad Pitt für Schlagzeilen. Als Schauspielerin hingegen scheint der Hollywoodstar derzeit weniger in der Öffentlichkeit zu stehen. Fans spekulieren gar, dass Jolie aus der Traumfabrik ausgeschlossen wird. Was ist dran an den Gerüchten?

Angelina Jolie (41) soll gerade alles andere als glücklich sein – und das liegt angeblich nicht nur an dem Ehe-Aus mit Brad Pitt (53). Die Besetzung der ungleich jüngeren Schauspielkollegin Alicia Vikander (28) als Lara Croft im "Tomb Raider"-Reboot sorgt angeblich für gehörigen Unmut bei dem Hollywoodstar, wie "Celeb Dirty Laundry" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet. Demnach soll Jolie sogar einen Cameo-Auftritt in dem Actionstreifen abgesagt haben.

Laut den Informanten sollen die Produzenten des neuen "Tomb Raider"-Films aufgrund dieser kurzfristigen Entscheidung von Angelina Jolie ziemlich sauer sein. Vor allem, da die Hollywoodaktrice nicht einmal einen Grund für ihr plötzliches Ausscheiden angegeben haben soll. Das hat die Köpfe hinter der Produktion den Quellen zufolge offenbar dazu veranlasst, zu denken, dass Jolie auf die derzeit in der Traumfabrik gefragte Schwedin Alicia Vikander ziemlich eifersüchtig sein soll. Der "The Danish Girl"-Star allerdings lässt sich viel wissenden Stimmen aus ihrem Umfeld zufolge davon nur wenig beeindrucken: Sie sei sich bewusst, dass sie den Film auch alleine stemmen könne, egal was Angelina Jolie denke.

Macht sich Angelina Jolie also, gerade nach ihrer Trennung von Brad Pitt, Gedanken über ihre möglicherweise unsichere Zukunft in Hollywood? Immerhin hatte die Schauspielerin zuletzt neue Wege in ihrer Karriere eingeschlagen: Sie versuchte sich als Regisseurin, engagierte sich aber auch für die UN und nahm eine Professur an der "London School of Economics" an. Doch ihre Trennung von Brad Pitt soll sie "Celeb Dirty Laundry" zufolge derzeit an ihre alte Heimat Kalifornien binden, obwohl sie dort angeblich ihre Zelte abbrechen und komplett nach England übersiedeln wollte.