Angelina Jolie trauert um Brad Pitt Wegen Scheidung im Hungerstreik 26.01.2017 10:20 Uhr / lm

Die Scheidung von Brad Pitt geht nicht spurlos an Angelina Jolie vorbei. Angeblich hat die Schauspielerin dramatisch an Gewicht verloren – so stark, dass sich diverse US-Medien Sorgen um sie machen.

Den Berichten zufolge soll Angelina Jolie (41) in den Hungerstreik getreten sein, seitdem die Scheidung von Brad Pitt (53) in vollem Gange ist. Eine Quelle berichtet "ACESHOWBIZ", dass die "Maleficent"-Actress mittlerweile weniger als 35 Kilogramm wiegen soll – und das bei einer Körpergröße von 1,69 Metern. Somit würde sie "mit dem Tod ringen".

Sollten die Spekulationen stimmen, befindet sich Angelina Jolie tatsächlich in großer Gefahr. Der Informant des "National Enquirer" führt weiter aus: "So skelettartig und dem Tode nahe, wie Angelina Jolie gerade ist, könnte sie nur überleben, wenn sie flüssige Nahrung durch ihre Nase bekommen würde [...]. Die verstörte und abgemagerte Schauspielerin könnte von Betreuern und einem ständig anwesenden Arzt dazu gezwungen werden, die Behandlung über sich ergehen zu lassen, nachdem ihr Gewicht unter 35 Kilo fiel und sie einen katastrophalen Zusammenbruch erlitt."

Das Boulevardblatt zeigte zudem Fotos unbekannten Datums, die Angelina Jolie dabei zeigen, wie sie das Gleichgewicht auf der Straße verliert. "Angie ist so verzweifelt wegen der Trennung von Brad [Pitt] und des Bildes, das in den Berichten von ihr gezeichnet wird. Deshalb ist sie in den Hungerstreik getreten. Die brutale Scheidung hat sie in die Ecke getrieben. Jetzt insistieren Helfer darauf, dass sie die Ernährungssonde nutzt, damit sie ihrer ohnehin schon angeschlagenen Gesundheit keinen weiteren Schaden zufügt."

Besorgniserregende Gerüchte, die bislang nicht offiziell bestätigt wurden. "Gossip Cop" meldete sich derweil zu Wort und behauptete, dass an den Spekulationen nichts dran ist. Die Ex von Brad Pitt wiege sehr wohl mehr als 35 Kilogramm und genieße gesunde Mahlzeiten.