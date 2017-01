Angelina Jolie und Brad Pitt Mehr Humor im Scheidungsverfahren 19.01.2017 16:45 Uhr / wa

Der Scheidungskampf zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt ist in vollem Gange. Jetzt gibt es im erbitterten Zwist um die Kinder und den Besitz des Hollywood-Paares auch mal gute Nachrichten: Der private Richter der beiden möchte die beiden angeblich mit Humor durch die schwierige Zeit bringen.

Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (53) werden kein glückliches Ehepaar mehr. Aber vielleicht schaffen es die beiden, ihren Sorgerechtsstreit so über die Bühne zu bringen, dass sie sich im Anschluss noch in die Augen sehen können. Oder vielleicht sogar Freunde sind. Das hofft vermutlich auch der private Richter John Ouderkirk, der in dem Verfahren zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt vermittelt. "John wird versuchen, Angelina und Brad dazu zu bringen, während der Scheidung zu lachen", sagt eine unbekannte Quelle dem US-Portal "Hollywoodlife.com".

Ob den beiden Schauspielern in dieser Sache tatsächlich nach Spaß zumute ist? Scheinbar glaubt auch Ouderkirk an das bekannte Sprichwort, dass Lachen manchmal die beste Medizin ist. "Er ist als streng bekannt, aber er hat auch einen Sinn für Humor, der die schwierigen Situationen lösen kann, denen die beiden gegenüberstehen", erklärt der Informant weiter.

Dass Brad Pitt und Angelina Jolie dem Richter vertrauen, dürfte außer Frage stehen. Immerhin haben die beiden Schauspieler sich im Jahr 2014 vor Ouderkirk auch das Ja-Wort gegeben. "Sie vertrauen und mögen ihn bis zu einem gewissen Grad", fährt die Quelle fort und ergänzt: "Richter Ouderkirk ist schon eine Weile auf der Bildfläche und hat eine Menge Lebens- und Berufserfahrung, mit der er dazu beitragen kann, die Situation so freundschaftlich wie möglich zu lösen."

Somit ruht die Hoffnung also auf dem Richter, dass der Streit um die sechs Kinder zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt nicht ausartet und stattdessen vielleicht zu einem friedlichen Ende kommt. Der "Allied"-Darsteller hat jedenfalls gute Erfahrungen mit privaten Richtern gemacht – bereits bei seiner Trennung von Jennifer Aniston (47) hatte Brad Pitt einen solchen zurate gezogen. Und die lief ja bekanntlich etwas ruhiger ab.