Angelina Jolie und Brad Pitt Pikante Streit-Videos? 22.12.2016 12:03 Uhr / tr

Kurz vor Weihnachten werden auch die Kinder in den Rosenkrieg von Angelina Jolie und Brad Pitt hineingezogen und die Situation spitzt sich anscheinend immer mehr zu. Sohn Maddox soll brisante Aufnahmen von Streitigkeiten seiner Eltern haben – und die sollen Brad Pitt schwer belasten.

Es könnte offenbar sein, dass die sechs Kinder von Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (53) bald eine noch entscheidendere Rolle im Streit um Vermögen und Sorgerecht einnehmen, als bisher angenommen. Allen voran Sohnemann Maddox (15), der im Besitz von Filmaufnahmen sein soll, in denen seine Eltern sich mehrfach zoffen. Ein anonymer Informant berichtete dem amerikanischen "OK! Magazine", dass Maddox hier vor allem für seine Mama Angelina Jolie das Zünglein an der Waage spielen könnte. "In der Vergangenheit gab es einige hässliche Streitausbrüche zwischen Brad und Angie, denen die Kids ausgesetzt waren – deswegen glaubt Angelina, dass sie Therapie benötigen – und Maddox fand oft einen Weg, zuzuhören und sogar viel von ihren Auseinandersetzungen aufzunehmen."

Mit dem brisanten Videomaterial von den Zwistigkeiten des ehemaligen Hollywood-Traumpaars könnte Maddox angeblich Brad Pitt in Bedrängnis bringen. "Er hat einige Momente eingefangen, die zeigen, wie Brad die Beherrschung verliert", erklärt die unbekannte Quelle. "Maddox hat eine unglaubliche Bindung zu seiner Mutter. Seine Aufnahmen könnten ein potenziell zerstörerischer Bestandteil in ihrem Waffenaufgebot gegen Brad sein." Angelina Jolie adoptierte den Jungen aus Kambodscha als Alleinerziehende im Jahr 2002. Nachdem die Schauspielerin 2004 mit Brad Pitt zusammenkam, adoptierte er Maddox später.

Maddox scheint eine entscheidende Rolle in der Scheidungsschlacht zwischen der "Maleficent"-Schauspielerin und dem "Allied"-Star zu spielen. Mitte September soll es bereits auf einem Flug im Privatjet zwischen Maddox und Brad Pitt zu einem handfesten Streit gekommen sein, während dem Brad seinen Sohn verbal und körperlich misshandelt haben soll. Kurz darauf reichte Angelina Jolie die Scheidung ein – mit dem Trennungsdatum von 15. September, einen Tag nach der vermeintlichen Auseinandersetzung. In Folge ermittelten sowohl das FBI als auch das Amt für Familienförderung von Los Angeles gegen Brad Pitt, sprachen ihn in der Zwischenzeit aber von allen Vorwürfen frei.

Bereits damals tauchte ein Video von der vermeintlichen Auseinandersetzung zwischen Brad und Maddox auf. "Maddox ist immer an seinem Handy und große Zeit davon filmt er Dinge", so der anonyme Informant.