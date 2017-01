Angelina Jolie und Brad Pitt Scheidungskrieg geht nach Weihnachten weiter 04.01.2017 15:15 Uhr / lm

Über die Festtage durfte Brad Pitt seine Kinder erstmals seit längerer Zeit wieder sehen, einige Einigung mit Angelina Jolie im Sorgerechtsstreit ist trotzdem nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Schauspielerin soll nach wie vor nicht gut auf Noch-Ehemann zu sprechen sein.

Pünktlich zum Fest der Liebe schien es für einen Moment so, als würden Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (53) ihren Streit beiseite legenkönnen – auch zum Wohl der gemeinsamen Kinder. Dem "Inglourious Basterds"-Star wurde eine sechsstündige Besuchszeit eingeräumt, um seine Kids an Weihnachten zu sehen. Die restliche Zeit verbrachten Maddox (15), Pax Thien (13), Zahara (11), Shiloh (10) sowie die Zwillinge Knox Leon (8) und Vivienne (8) jedoch ohne ihren Vater bei einem Ski-Urlaub in Colorado. Und auch in Zukunft wird Brad Pitt seine Kleinen wohl nur selten zu Gesicht zu bekommen – das lege vor allem an seiner Ex.

"Angelina Jolie ist wegen des Sorgerechts und der Scheidung immer noch im Kriegs-Modus", so ein Informant gegenüber "Hollywood Life". Ein Treffen mit Brad Pitt käme für Angelina Jolie, die seit Dienstag wieder in Los Angeles ist, derzeit überhaupt nicht infrage. Zu groß sei ihre Sorge, dass es zwischen den beiden noch mal krachen könnte und sie ihre Fehde mittels Anwälte öffentlich austragen müssten. "[…] das Letzte, was sie will, ist es, Brad zu sehen oder eine Konversation von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu führen."

Ganz anders scheint es Brad Pitt zu ergehen. Der sei Medienberichten zufolge nicht nur an ein gemeinsames Sorgerecht interessiert, sondern auch an ein Liebes-Comeback mit der Ex. Angeblich habe der 53-Jährige in den vergangenen Wochen mehrfach versucht, Angelina Jolie anzurufen und ihr Herz mit Geschenken wieder zu erobern – bisher allerdings ohne Erfolg.