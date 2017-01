Angelina Jolie und Brad Pitt Schockierende Details in Scheidungspapieren? 04.01.2017 18:04 Uhr / sk

Seit der Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt wird über die Gründe für das Liebesaus spekuliert. Doch diese werden womöglich nie an die Öffentlichkeit gelangen. Weil der Hollywood-Beau großes Interesse daran hat, die Wahrheit zu verbergen?

Lange galten Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (53) als Traumpaar Hollywoods. Nach der Trennung deutet aber viel auf eine Scheidungsschlacht vor Gericht hin, in der vor allem das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder Maddox (15), Pax Thien (13), Zahara (11), Shiloh (10) sowie die Zwillinge Knox Leon (8) und Vivienne (8) im Fokus steht. Doch laut "TMZ" sollen sich die Schauspielerin und ihr Noch-Mann nun zumindest in einem Punkt geeinigt haben: Die Details zur Scheidung sollen zum Wohle der Kinder vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen bleiben, weshalb die Scheidungspapiere angeblich offiziell versiegelt worden seien.

Die Anwältin von Angelina Jolie wirft Brad Pitt dem Bericht zufolge in den Papieren allerdings vor, er habe Angst davor, dass die Öffentlichkeit "die Wahrheit" erfahren könnte. Was genau mit "Wahrheit" gemeint ist, sei aber unklar. Doch: "Es gibt keinen Zweifel, dass [Brad] es vorziehen würde, wenn der gesamte Fall privat bleiben würde, besonders die detaillierten Untersuchungen des FBI und des Amts für Familienförderung zum Vorwurf des Missbrauchs", zitiert das Portal.

Mitte September 2016 soll es in einem Flugzeug angeblich zu einem handfesten Streit zwischen Brad Pitt und seinem Sohn Maddox gekommen sein. Kurz danach reichte Angelina Jolie die Scheidung ein, was Berichten zufolge Ermittlungen des FBI und des Amts für Familienförderung zur Folge hatte. Mittlerweile wurde der Schauspieler aber von allen Vorwürfen freigesprochen. Was sich genau im Flieger abspielte und was Angelina Jolie zur Trennung bewegte, wird die Öffentlichkeit wohl nie erfahren.