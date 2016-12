Angelina Jolie und Brad Pitt Was wird aus den kostspieligen Liebesgeschenken? 27.12.2016 13:51 Uhr / tr

Wie bei normalsterblichen Ex-Paaren stellt sich auch bei Angelina Jolie und Brad Pitt die Frage, was mit den Geschenken passiert, die sich die zwei Stars gemacht haben. Vor allem ein Präsent könnte die Gräben zwischen beiden noch weiter vertiefen.

Wie das "US Magazine" berichtet, überraschte Angelina Jolie (41) ihren Verflossenen zum 48. Geburtstag mit einem vom Stararchitekten Frank Lloyd Wright († 91) inspirierten Wasserfall, den sie vor einem luxuriösen Anwesen erbauen ließ. Angeblich habe sich Brad Pitt (53) nämlich schon länger gewünscht, zu der Geräuschkulisse einer Kaskade aufzustehen. Das Problem nach der Trennung des Traumpaares: Auch Angelina Jolie träumte schon immer von einem künstlich angelegten Wasserfall. Für die Lara Croft-Darstellerin sei es wichtig, alle "Aspekte der Natur" in das Wohnkonzept zu integrieren", verriet eine anonyme Plaudertasche dem Online-Portal.

Was nach der Trennung mit dem teuren Liebesgeschenk passiert? Darüber lässt sich nur spekulieren. Sicher ist nur: Angelina Jolie und Brad Pitt sind derzeit nicht gerade gut aufeinander zu sprechen. Seit Bekanntmachung ihrer Trennung im September soll zwischen den beiden Hollywood-Schauspielern Funkstille herrschen. Grund dafür ist vor allem ein Streit um das Sorgerecht der gemeinsamen sechs Kinder, das Angelina Jolie alleine für sich beanspruchen will. Selbst an Weihnachten gewährte die 41-Jährige ihrem Noch-Ehemann nur vier Stunden, um seinen Kindern die Geschenke vorbeizubringen.

Eine Racheakt von Angelina Jolie? Kurz vor dem Fest der Liebe reichte Brad Pitt nämlich eine Klage gegen seine Ex an, weil die angeblich keine Rücksicht auf das Wohl der Kinder nehme. Die Privatsphäre der Kids würde Angelina Jolie schon damit verletzten, dass ihre Anwälte den Namen des Familientherapeuten öffentlich gemacht habe. Zudem heißt es in den eingereichten Gerichtsdokumenten, dass die Anwälte von Angelina Jolie alles tun würden, um Brad Pitt in ein schlechtes Licht zu rücken.