Angelina Jolie vor Karriere-Aus? Kein "Tomb Raider"-Cameo 06.01.2017 12:02 Uhr / tr

Hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass Angelina Jolie im "Tomb Raider"-Reboot einen Cameo-Auftritt hinlegen wird. Doch es scheint sich immer mehr herauszustellen, dass Fans des Franchises auf einen solchen verzichten müssen – allerdings aus anderen Gründen als zuletzt angenommen.

Wird Angelina Jolie (41) nun in im neuen "Tomb Raider"-Film zu sehen sein oder nicht? Ein offizielles Statement gibt es dazu bislang jedenfalls nicht – dafür allerdings allerhand gegensätzliche Medienberichte. So hatten kürzlich erst das "Star"- und dann das "OK!"-Magazin unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass Jolie einem möglichen Cameo-Auftritt kurzfristig eine Absage erteilt habe, weil sie das Casting ihrer jüngeren Kollegin Alicia Vikander (28) als Lara Croft verärgert habe. Demnach sei die Hollywoodaktrice eifersüchtig, wie die Informanten erklärten.

"Gossip Cop" hingegen will Gegenteiliges erfahren haben und beruft sich seinerseits auf eigene Quellen. Doch auch diesem Bericht zufolge wird die Noch-Frau von Brad Pitt (53) nicht erneut in die Rolle der Videospielheldin schlüpfen, allerdings aus einem ganz simplen Grund: Sie wollte anscheinend einfach nicht. So habe Angelina Jolie "das Angebot, ihre Rolle der Lara Croft wieder aufzunehmen, bereits vor langer Zeit abgelehnt." Sie habe auch nie mit einem Cameo gerechnet. Mit Alicia Vikander und ihrem Engagement hat der ausbleibende Gastauftritt demnach offenbar nichts zu tun.

Ohnehin dürfte Angelina Jolie derzeit andere Probleme haben, als eine vermeintliche Eifersucht auf "Tomb Raider"-Star Alicia Vikander. Ihr Rosenkrieg mit Brad Pitt ist nämlich noch lange nicht vom Tisch, noch immer soll der Hollywoodstar um das Sorgerecht für die Kinder kämpfen. Und auch das vergangene Weihnachtsfest soll alles andere als besinnlich gewesen sein: Wie "PageSix" unter Berufung auf Informanten berichtet, hat Angelina Jolie angeblich nur einen kurzen Besuch ihres Ex bei den Kindern zugelassen – und der soll sogar unter Aufsicht stattgefunden haben.

Laut der Online-Filmdatenbank "IMDb" befindet sich "Tomb Raider" derzeit in der Pre-Production, in den amerikanischen Kinos soll das Reboot im März des kommenden Jahres anlaufen.