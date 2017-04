Angelina Jolie zurück zu Brad Pitt? Liebes-Reunion nicht ausgeschlossen 23.03.2017 09:28 Uhr / tr

Viele Brangelina-Fans halten ein Liebes-Comeback von Angelina Jolie und Brad Pitt für unmöglich. Laut eines Informanten jedoch zu unrecht. Haben die Ex-Turteltauben eine realistische Chance, wieder zueinanderzufinden?

Mit einer dicken Entschuldigung wäre es wohl nicht getan. Nichtsdestotrotz sollen Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (53) gute Chancen haben, ihre Liebe neu aufblühen zu lassen. Eine Quelle von "Hollywood Life" verrät, warum Anhänger des Zweiergespanns nicht zu voreilig mit dem Kapitel Brangelina abschließen sollten.

"Die beiden reden immer öfter miteinander, was fantastisch ist!", schwärmt der Vielwisser. "Es gab eine Zeit, in der die Beziehung der beiden von Streit geprägt war, dass man annahm, dass sie niemals wieder zivilisiert miteinander umgehen würden." Allerdings sei die Situation nun anders. Die beiden Hitzköpfe haben sich abgekühlt. Auch Angelina Jolie habe sich nun entspannt und begonnen, Brad Pitt wieder mehr an sich ranzulassen. "Sie haben eine unglaubliche Chemie, das ist sicher. Unter den richtigen Umständen könnten es definitiv passieren, dass sie es erneut miteinander probieren."

Kein Geheimnis ist, dass es noch immer Dinge gibt, die die Schauspieler verbinden — beispielsweise ihre Kinder: "Angie und Brad haben sechs kleine Sprösslinge, die sie ein Leben lang verbinden werden", stellte die Plaudertasche fest. "Ob sie es jemals schaffen, das verlorene Vertrauen wiederaufzubauen, ist eine andere Frage. Das könnte eine harte Aufgabe sein, die es zu bewältigen gibt."

Schon seit Tagen ist zu beobachten, dass Brad Pitt und Angelina Jolie auf dem Weg sind, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Kürzlich berichtete ein Informant von "Hollywood Life", dass der "Troja"-Schauspieler eine Geburtstagsparty für die gemeinsame Tochter Shiloh plant. Diese wird am 27. Mai elf Jahre alt. Auf der Gästeliste soll die gesamte Familie stehen. Wenn das kein Zeichen ist!