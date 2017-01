Ariana Grande arrogant? Heftige Reaktionen auf Instagram-Pic 17.01.2017 14:57 Uhr / es

Ariana Grande gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation und arbeitet hart für ihre Karriere. Dass die "Dangerous Woman"-Interpretin offenbar glaubt, keine Altersgenossin arbeite so hart wie sie, stößt aber bei vielen Instagram-Followern auf Unverständnis.

Vergangene Woche teilte Ariana Grande (23) ein Schwarz-Weiß-Bild von sich auf Instagram, auf dem sie in einem Oversize-Parka auf der Straße steht und mit schüchternem Blick für die Kamera posiert. Für Aufregung sorgt aber nicht das Foto, sondern der Kommentar dazu: "Wenn du süß, aber auch die am härtesten arbeitende 23-Jährige auf der Welt bist", schreibt die "Dangerous Woman"-Beauty und fügt dem unter anderem noch die Hashtags #süß #CEO und #seit Jahren nicht geschlafen hinzu.

Die am härtesten arbeitende 23-Jährige? Das sehen viele Instagram-Follower von Ariana Grande aber völlig anders, wie zahlreiche Reaktionen auf den Beitrag zeigen. "Ein bisschen arrogant", findet beispielsweise ein User und ein anderer Nutzer stellt klar. "Du bist nicht die einzige hart arbeitende Person auf der Welt. Oh je, du denkst so hoch von dir selbst." Einige Follower lassen ihrer Wut in langen Kommentaren ihren Lauf: "Komm schon, du bist definitiv nicht die am härtesten arbeitende 23-Jährige auf dieser Welt. Du magst ein stressiges Leben und eine nette Stimme haben, aber das ist alles. Du musst am Tag nicht mehr als zehn Stunden arbeiten wie andere Mädchen in deinem Alter, nur um Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren. Ich mag deine Stimme, aber du musst nicht so eine kleine arrogante Diva sein."

Doch es gibt auch Follower, die voll und ganz hinter Ariana Grande stehen und User, die ihren Kommentar eher als nicht ganz ernst gemeint werten. "So richtig! Du bist die Süßeste auf der ganzen Welt", schreibt ein Fan auf Instagram und fügt dem ein Tränen lachendes Emoji hinzu.