Ariana Grande auf Instagram Witz auf Kosten von Mac Miller 21.12.2016

Ariana Grande hat ein paar freie Tage vor sich. Die Vorfreude darauf ist bei der Sängerin zu spüren. Auf Instagram neckte sie ihren Lebensgefährten Mac Miller – wegen eines lustigen Hutes.

Ariana Grande (23) postete am Dienstag einen Schnappschuss von Mac Miller (24) auf dem Social-Media-Portal. Auf dem Foto ist der Rapper zu sehen, wie er mit seinem Smartphone in der hauseigenen Küche steht und telefoniert. Das Witzige auf dem Foto: der lustige Anglerhut von Mac Miller. "Wenn du bald eine Woche frei hast und das seit einer Ewigkeit nicht mehr der Fall war. Und schließlich trägst du diesen Hut, bei dem du dich gefragt hattest, wann du ihn tragen wirst", schrieb Ariana Grande unter ihren Post.

Was sich liebt, das neckt sich. Und es sieht so aus, als werde die Beziehung zwischen Mac Miller und der Sängerin immer enger. Seit September daten sich die beiden, sogar einen Song und ein Video haben sie zusammen aufgenommen: "My Favorite Part" heißt das Stück. Auch der Rapper freut sich schon auf die arbeitsfreie Zeit für seine viel beschäftigte Freundin. "Nur noch ein paar Tage und mein Morgen sieht wieder so aus", schrieb Mac Miller vor wenigen Tagen zu einem Foto, auf dem Ariana Grande im Waschbecken des Bades sitzt und sich schminkt.

Interessant sind allerdings auch die Kommentare zum Post von Ariana Grande. 13.800 Mal schrieben User etwas zu dem Foto. Zu gefühlten 99 Prozent war dies die Phrase: "Om telolet om", welche plötzlich überall im Netz und auf Social-Media-Portalen vorkommt. Ob Ariana Grande und Mac Miller wissen, was es damit auf sich hat? Aufgelöst hat die Geschichte unter anderem ein Kommentar in einem Beitrag des US-House-Dous The Chainsmokers.

Scheinbar handelt es sich dabei um einen beliebten Ausdruck aus Indonesien. Kinder sagen diesen Satz zu Busfahrern, er bedeutet so viel wie: "Sir, hupen sie bitte, Sir“. Und die Hupen bei indonesischen Bussen machen scheinbar einen Sound, der klingt wie "telolet, telolet". Erstmals tauchte das Phänomen scheinbar im November in einem Facebook-Video auf. Mal sehen, ob und wann Ariana Grande und Mac Miller diesen Trend aufgreifen.