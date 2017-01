Ariana Grande im Duett mit John Legend? "Die Schöne und das Biest"-Kollabo erwartet 11.01.2017 11:38 Uhr / lm

Für Fans von Ariana Grande könnte das neue Jahr mit einem echten Knaller anfangen. Die Sängerin deutete auf Instagram an, dass sie für den "Die Schöne und das Biest"-Soundtrack mit Soul-Stimmgewalt John Legend an einem Duett arbeitet.

Mit übergestülpten Kopfhörern blickt Ariana Grande (23) in einem abgedunkelten Raum bedeutungsschwanger in die Kamera. Das Instagram-Selfie lässt sie kommentarlos, und trotzdem sorgt der Post in der Netz-Gemeinde gerade für heiße Spekulationen. Grund dafür sind die zwei Tags, die die "Break Free"-Interpretin in das Bild einfügte: So hat Ariana Grande zum einen John Legend (38) und zum anderen den Instagram-Account von "Die Schöne und das Biest" verlinkt.

Wer eins und eins zusammenrechnen kann, weiß, dass das nur eins heißen kann: Die zwei Musiker werden mit einem gemeinsamen Track auf dem Soundtrack des kommenden "Disney"-Remakes zu hören sein. Offiziell bestätigt ist eine Kollaboration allerdings nicht. Sollte das Duett allerdings tatsächlich zustande kommen, wäre durchaus denkbar, dass die beiden den bekanntesten Track aus "Die Schöne und das Biest" aufnahmen – "Tale as Old as Time".

Ariana Grande und John Legend wären nicht die ersten zwei Stars, die einen Song zum "Disney"-OST beisteuern würden. So war Alessia Cara (20) auf dem Album zu "Moana" zu hören, Demi Lovato (24) sang für den "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren"-Soundtrack den Charterfolg "Let it Go" und Christina Aguilera (36) schrieb "Reflection" für "Mulan". Ob es Ariana Grande und John Legend letztendlich auf den Soundtrack schaffen, wird sich spätestens am 16. März zeigen. Dann startet "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (26), Dan Stevens (34) und Luke Evans (37) in den Kinos.