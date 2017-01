Ariana Grande in "Final Fantasy" Star im neuen Video-Game 02.01.2017 15:50 Uhr / es

Ariana Grande wird zur Spielfigur im neuen Video-Game "Final Fantasy Brave Exvius". Das teilte die "Dangerous Woman"-Interpretin ihren Fans nun stolz via Instagram mit und gewährte gleich einen kleinen Einblick ins Spiel.

In ihrem virtuellen Fotoalbum veröffentlichte Ariana Grande (23) ein Bild, das sie zusammen mit einer Gruppe von Anzugträgern am Konferenztisch zeigt. Sie selbst schaut im Moment der Aufnahme ganz konzentriert auf das Handy in ihrer Hand. "Schöne Kleine in einem Raum voll Männern in Anzügen. Ich bin so aufgeregt, euch endlich mitzuteilen, dass ich in 'Final Fantasy Brave Exvius' mitspiele", schreibt die "Dangerous Woman"-Beauty im Kommentar und zeigt sich total begeistert vom Aussehen ihrer Spielfigur: "Testet meinen Charakter in dem Spiel, es ist das süßeste Ding, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe und ich bin so aufgeregt und liebe es und ich kann mich selbst nicht mehr zügeln."

Damit die Fans einen Blick auf ihre Spielfigur werfen können, teilte sie noch einen kurzen Clip. Wie es aussieht, ist ihr Charakter von einem Video zu "Dangerous Woman" inspiriert, in dem sie den Song in einem Hasenkostüm aus Latex präsentiert. Und den Followern von Ariana Grande scheint die Spielfigur genau so gut zu gefallen, wie der Sängerin selbst. Das zeigen die zahlreichen Instagram-Kommentare. "Fantastisch. Das sieht so gut aus. Und cool", schwärmt ein User und ein anderer findet: "Das ist mehr als aufregend." Weitere Nutzer "lieben" die Figur schon jetzt oder finden sie einfach "süß".

Kurz zuvor hatte Ariana Grande auf Instagram noch einmal ein Bild geteilt, das sie in besagtem Häschen-Look zeigt. Ein Anblick, der ebenfalls zahlreiche Follower zu Komplimenten hinriss: "Ariana, du bist so hübsch", schwärmte beispielsweise ein Fan.