Ariana Grande mit verdächtigem Ring Verlobung mit Mac Miller? 16.01.2017 18:32 Uhr / sk

Ariana Grande und Mac Miller schweben derzeit auf Wolke sieben. Doch ein verdächtiger Ring heizt jetzt die Gerüchteküche um die Turteltauben kräftig an. Sind Ariana und ihr Liebster etwa heimlich bereits verlobt?

Auf zwei verführerischen Bildern, die Ariana Grande (23) gerade auf Instagram veröffentlichte, ist neben dem sexy Outfit der Sängerin ein weiteres Highlight zu entdecken: ein großer Diamantring an der Hand der Liebsten von Mac Miller (24). Soweit nichts Ungewöhnliches, doch dass sich der Klunker ausgerechnet am linken Ringfinger der Beauty befindet, sorgt direkt für jede Menge Wirbel.

Dabei wollte Ariana Grande mit den Bildern, die von ihrem Fotografen und gutem Freund Jones Crow geschossen wurden, wohl eigentlich Werbung für ihre ab Februar startende "Dangerous Woman"-Tour machen. Im Kommentar heißt es schlicht: "18 Tage @Dangerouswomantour". Das hielt ihre Fans aber nicht davon ab, sofort den Ring an ihrem Verlobungsfinger zu entdecken und weitere Schlüsse zu ziehen. Auch auf Twitter häufen sich Kommentare wie "Ariana hat einen Diamantring an ihrem Verlobungsfinger!".

Entwarnung gab es dagegen von einem scheinbar besonders gut informierten Twitter-Fan von Ariana Grande. Der erklärte der übrigen Netzwelt nämlich, dass es sich bei dem Ring in Wirklichkeit um einen Perlenring und ein Geschenk ihrer Großmutter handele. Tatsächlich zitierte das "Twist Magazine" 2014 einen Twitter-Post der "Dangerous Woman"-Interpretin, in dem sich diese über einen ganz besonderen Ring ihrer Großmutter freute: "Nonna hat für mich einen Ring mit der Krawatten-Nadel-Perle meines Großvaters anfertigen lassen. Sie sagt, er habe ihr in einem Traum erzählt, er werde mich beschützen."

So oder so, sollte es tatsächlich so sein, dass Ariana Grande und Mac Miller den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben, dürfte sich das Geheimnis nicht mehr lange hüten lassen. Doch bisher äußerten sich weder die schöne Sängerin noch der Rapper offiziell zu den Gerüchten.