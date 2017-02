Ariana Grande schockt Oma Pikante Songtexte über Sex 06.02.2017 12:04 Uhr / cb

Unterstützung durch die Familie kann ein Popstar wie Ariana Grande bei Konzerten natürlich gut gebrauchen, doch in diesem Fall ging der Schuss womöglich nach hinten los. Ihre Oma Marjorie hatte wohl nicht mit den expliziten Songtexten ihrer Enkelin gerechnet.

Für ihre "Dangerous Woman"-Tour stand Ariana Grande (23) am Samstagabend in Las Vegas auf der Bühne. Besonders schön: In der ersten Reihe hatten es sich Oma Marjorie und Bruder Frankie gemütlich gemacht, um ihre Liebste bei ihrem großen Auftritt anzufeuern. Während Frankie fleißig Fotos und Videos machte, hatte die Oma ihren Kopf etwas müde in die Hände gestützt, zeigt ein Video des Auftritts. Doch dann der Schock: Als Ariane Grande beim Song "Bad Decision" die pikante Zeile "f**king with them good boys" sang, schlug die alte Dame entrüstet die Hände vor dem Mund zusammen.

Zumindest an die heißen Outfits ihrer berühmten Enkelin wird sich Marjorie Grande mittlerweile aber sicher gewöhnt haben. Auch auf der "Dangerous Woman"-Tour setzt Ariana Grande natürlich auf ihren Sex-Appeal, wie das erste Konzert in Phoenix, Arizona, am Freitag bewies. Nur mit Calvin-Klein-BH, einem grauen Lederminirock und Overknees bekleidet, rockte die 23-Jährige die Bühne, dabei wechselte sie die Outfits mehrfach. Aber auch der sportliche Aspekt kam nicht zu kurz: Bei "Side to Side" legte die Popsängerin sogar eine rasante Spinning-Session mit ihren Tänzern hin.

Dass sich Ariana Grande mit ihrer Familie Unterstützung beim "Dangerous Woman"-Konzert in Las Vegas gesichert hat, verwundert nicht, schließlich gilt sie als ausgesprochener Familienmensch. Gerade mit ihrer Oma Marjorie hat sie ein sehr inniges Verhältnis, wie verschiedene Posts in den sozialen Medien beweisen. Ob sich ihre Großmutter nach dem jüngsten Erlebnis allerdings noch häufiger in die erste Reihe trauen wird, bleibt abzuwarten. Gelegenheiten wird es noch zur Genüge geben: Noch bis zum 17. Juni ist Ariana Grande mit ihrem dritten Studioalbum "Dangerous Woman" auf Tour.