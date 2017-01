"BAFTAs 2017"-Nominierungen Ryan Gosling konkurriert mit Erzfeind 10.01.2017 14:25 Uhr / or

Die "BAFTAs 2017"-Nominierungen stehen fest: Und wie bei den "Golden Globes" geht auch wieder Ryan Gosling für den Musicalfilm "La La Land" als bester Hauptdarsteller ins Rennen. Doch dem Hollywoodschönling erwartet diesmal interessante Konkurrenz.

Nach den "Golden Globes" ist vor den "BAFTAs 2017": Für seine Rolle als Sebastian in dem Musicalfilm "La La Land" konnte Ryan Gosling (36) am Sonntag eine goldene Weltkugel als bester Hauptdarsteller einstreichen. Nun ist er auch für die "BAFTAs 2017", die im Februar in London vergeben werden, nominiert und tritt dabei gegen niemand Geringeres als Andrew Garfield (33) an. Der Schauspieler geht mit seiner Rolle als Desmond T. Doss in Mel Gibsons Weltkriegsdrama "Hacksaw Ridge" ins Rennen.

Doch warum dürfte diese Nominierung so interessant werden? Erst am Sonntag noch stahl Andrew Garfield zusammen mit Ryan Reynolds (40) dem Hollywoodschönling die Show, und zwar, als dieser im Begriff war, seinen "Golden Globe" entgegenzunehmen. Sowohl Ryan Gosling als auch Ryan Reynolds waren für den Preis nominiert: Gosling für "La La Land", Reynolds für "Deadpool". Und während der "La La Land"-Darsteller gewann und auf die Bühne schritt, zeigte derweil der leer ausgegangene Marvel-Star auf seine eigene Art und Weise, was er davon hielt.

Kurzerhand zog Ryan Reynolds den Kopf seines Tischnachbars Andrew Garfield zu sich, nahm sein Gesicht liebevoll zwischen seine Hände und drückte ihm einen dicken Schmatzer auf. Die Lacher im Saal und vor den Bildschirmen waren auf ihrer Seite. Besonders pikant: Andrew Garfield ist obendrein auch noch der Ex-Freund von "La La Land"-Star Emma Stone (28). Fast drei Jahre lang waren sie ein Paar, bevor ihre Beziehung 2015 in die Brüche ging. Als Grund wird eine mögliche Affäre mit Gosling angeführt.

Bleibt nun abzuwarten, ob sich Ryan Gosling für diese coole Aktion bei Andrew Garfield im Rahmen der "BAFTAs 2017" revanchiert. Möglicherweise steht ihm dabei auch Ryan Reynolds zur Seite. Dass es diesem an Humor nicht fehlt, hat er bei den "Golden Globes 2017" schließlich zu Genüge bewiesen.