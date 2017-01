"Baywatch"-Hottie Zac Efron Mega sexy in erstem Trailer 08.12.2016 18:29 Uhr / am

Fans von Zac Efron aufgepasst! Der erste "Baywatch"-Trailer ist da und der sexy Hollywood-Schnuckel macht darin natürlich eine Top-Figur. Halb nackt präsentiert sich der Frauenschwarm in dem witzigen Clip – genau wie seine heißen Co-Stars.

Am 01. Juni 2017 kommt "Baywatch" mit Zac Efron (29) und Dwayne Johnson (44) alias "The Rock" als heiße Rettungsschwimmer in die deutschen Kinos. Und der erste Trailer sieht vielversprechend aus. Zac Efron spielt den ehemaligen Olympia-Schwimmer Matt, der neu ins Rettungsschwimmer-Team von Anführer Mitch kommt und das Image der "Baywatch"-Einheit aufmöbeln soll. Blöd nur, dass sich der Neuzugang gleich mit seinem neuen Chef anlegt. Am Ende müssen die beiden aber eng zusammenarbeiten, um einem mysteriösen Mordfall auf die Spur zu kommen.

Was zunächst ernst klingen mag, ist in Wirklichkeit ziemlich witzig, wie der erste Trailer beweist. In dem "Baywatch"-Remake reiht sich ein Lacher an den nächsten. Kein Wunder, Regie führte niemand Geringeres als Seth Gordon (40), der bereits mit Comedys wie "Kill the Boss" und "Voll abgezockt" überzeugen konnte.

Doch Zac Efron und seine Kollegen beweisen nicht nur Humor, sondern zeigen schon im Trailer viel Haut. Der Hollywood-Hottie ist gleich mehrmals halb nackt in dem Clip zu sehen und scheint für "Baywatch" mal wieder ordentlich trainiert zu haben. Seine sexy Oben-ohne-Szenen überzeugen jedenfalls auf ganzer Linie – im Film gibt es davon sicher noch viel mehr zu bewundern.

Und auch die weibliche Besetzung ist eine wahre Augenweide. Kelly Rohrbach (26), ihres Zeichens Bikinimodel und angebliche Ex von Leonardo DiCaprio (42) ist auch dabei, natürlich halb nackt. Sie macht im Trailer einen auf Pamela Anderson (49) und läuft in Zeitlupe im knallengen Badeanzug über den Strand. "Percy Jackson"-Star Alexandra Daddario (30) macht ebenfalls eine super Figur im Bikini und "Quantico"-Star Priyanka Chopra (34) spielt die heiße Bösewichtin.

Leider nicht im ersten Trailer zu sehen: Die Original-Stars aus der Kultserie, Pamela Anderson und David Hasselhoff (64), die im Remake Kurzauftritte haben sollen. Ob auch sie halb nackt im neuen "Baywatch"-Film zu sehen sind, werden die Fans im nächsten Jahr herausfinden.