"Baywatch" mit Zac Efron Peinlicher Sturz bei den Dreharbeiten 28.04.2016 15:52 Uhr / es

2017 soll die Kult-Serie "Baywatch" als Film ins Kino kommen. Jetzt zeigte sich Schauspieler Zac Efron bei den Dreharbeiten völlig von der Rolle – nahm seinen Ausrutscher anschließend aber mit Humor.

Mit einem Bild vom Set des neuen "Baywatch"-Streifens brachte Zac Efron (28) seine Fans auf Instagram zum Lachen. Zwei zusammengeschnittene Fotos zeigen die Stars des Films rund um Dwayne "The Rock" Johnson (43) beim typischen "Baywatch"-Lauf am Strand. Doch auf dem unteren Foto rollt Zac nur noch hinter seinen Kollegen hinterher. Er stürzte und fing sich mehr oder weniger elegant mit einem Purzelbaum ab. Selbstironisch kommentierte er den Schnappschuss mit: "Denk an was Cooles, lauf cool, beeindrucke sie mit diesem coolen Baywatch-Lauf, coole Gedanken, yeah, das ist es – lauf coooool, coole Gedanken, oh yeah, ich kann es fühlen, denk an was Coo – AGH WTF – nicht cool!"

Auch privat ist Zac Efron gerade auf die Nase gefallen. Mit Freundin Sami Miro (28) soll es vorbei sein. Kürzlich löschte der Schauspieler alle Fotos des Models von seinem Instagram-Account. Nun bestätigte ein Informant "US Weekly", dass das Paar sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt hat. Der Grund ist unklar, Gerüchten zufolge hat Miro ihren berühmten Freund auf dem "Coachella Festival 2016" betrogen.

Bleibt zu hoffen, dass Zac Efron sich in Zukunft nicht mehr so leicht aus dem Tritt bringen lässt. Das Remake der Kultserie wird im Juni 2017 in die Kinos kommen. Bis dahin kann der "Baywatch"-Hottie noch gemeinsam mit "The Rock", Kelly Rohrbach (26), Alexandra Daddario (30) und Co. an seinem Laufstil arbeiten. Auch einige Darsteller aus dem Original-Cast werden Gastauftritte im neuen Film haben. Sowohl David Hasselhoff (63) als auch Pamela Anderson (48) sollen in der Neuauflage auftauchen. Allerdings werden sie nicht mehr in ihren einstigen Rollen zu sehen sein.