Bella Hadid zu dünn? Heftige Diss-Attacke auf Instagram 22.12.2016 10:38 Uhr / tr

Bella Hadid sieht sich in letzter Zeit vermehrt Bodyshaming-Attacken ausgesetzt. Ihre Follower finden, sie ist schlichtweg zu dünn. Nachdem der "Victoria's Secret"-Engel jetzt auf Instagram ein neues Bild hochgeladen hatte, wurde ein regelrechter Shitstorm losgetreten.

Obwohl Bella Hadid (20) eigentlich makellos ist, wissen Hater immer wieder etwas an ihr auszusetzen. Sicher hat die Schönheit in der vergangenen Zeit zu viele Kilos verloren, doch nach eigenen Angaben sei das so nicht gewollt gewesen. Auch wenn sie weiß, dass ihre Follower ihren Körper kritisch beäugen, lud Bella am Mittwoch ein Foto von sich in Bikini hoch. Mit einem Tuch um den Hüften posiert sie auf einer exotischen Insel und lehnt sich an einen Baum.

Der Grund, warum die Social Media-Nutzer auf die Barrikaden gehen, zeigt sich unterhalb ihres Bikini-Oberteils: Jede einzelne Rippe ist genau zu erkennen. Einige unterstellen ihr einen Drogenkonsum, andere sind schlichtweg nur sprachlos und geschockt von dem Anblick, der sich ihnen bietet. "Iiiiieh ekelhaft... Zu dünn für mich. Sie sieht krank aus", schreibt ein User etwa und beleidigt damit Bella Hadid. Weitere fordern sie auf, endlich mehr zu essen.

Zum Glück dürfte Bella Hadid über den Anfeindungen auf Social Media zu stehen. Ihre Karriere befindet sich momentan auf einem Hoch. Erst kürzlich schritt sie als Engel für "Victoria's Secret" über den Catwalk und machte eine fabelhafte Figur. Und jetzt wurde ihr zudem die Ehre zuteil, das Cover-Girl für die neue "Outspoken"-Ausgabe des "Paper"-Magazines sein zu dürfen.

Ihre Kurven will Bella Hadid dennoch zurück. Im "People"-Magazin offenbarte das It-Girl, dass ihr Gewichtsverlust nicht beabsichtigt war. "Ich wollte eigentlich gar nicht so viel abnehmen", so die Schönheit im Gespräch. Nach den Strapazen der Modenschau heißt es jetzt also: entspannen im Urlaub und Kilos anfuttern.