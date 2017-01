Ben Affleck und Sienna Miller Ganz verschmust bei "Live by Night"-Premiere 10.01.2017 16:17 Uhr / tr

Nanu? Sind sich da zwei doch etwas näher gekommen? Bei der Premiere zu "Live by Night" schmusten Ben Affleck und Sienna Miller auffällig eng miteinander. Dabei sind beide eigentlich vergeben.

Beim Dreh zu "Live by Night" kamen sich Ben Affleck (44) und Sienna Miller (35) nahe – sehr nahe. Stundenlang spielten sie Sexszenen – bis Tränen flossen. Der Höhepunkt harter Arbeit scheint ein inniges Verhältnis zwischen den beiden zu sein.

Auf der Premiere ihres Filmes wurden die beiden Schauspielkollegen eng miteinander schmusend abgelichtet. In ihrem hübschen Rüschenkleid, mit offenen Haaren und knallrotem Lippenstift schmiegte sich die 35-Jährige an die starken Schultern des "Batman", der in einem schlichten blauen Anzug kam. Was wohl seine Ehefrau Jennifer Garner (44) dazu sagt? Und auch die britische Actress Sienna ist eigentlich glücklich an Bennett Miller (50) vergeben.

Darf man Sienna Miller Glauben schenken, ist ohnehin alles halb so wild: "Ben und ich sind wie Bruder und Schwester", sagte der "American Sniper"-Star kurz zuvor im Gespräch mit "E! News". In dem Interview quatschte sie zudem über die vielen und anstrengenden Sexszenen mit Ben Affleck, der laut Sienna eine erstaunliche Ausdauer hat.

Im Skript hätte es vorab eine Info zum Ablauf gegeben, laut der sie es überall tun würden. "Im Auto, in der Bar … Und ich dachte: 'Das ist ein ganzer Tag mit Liebesszenen. Wie machen wir das'", erzählte die Britin. Wie Ben Affleck und Sienna Miller das hinbekommen haben, können deutsche Kinobesucher ab dem 2. Februar sehen.

Miller verrät: Ganze neun Stunden dauerte der Sex-Marathon am Ende. "Mir sind die Tränen heruntergelaufen. Ich meine, du musst da einfach lachen", erzählte die Blondine. Ben Affleck hingegen sei vor der Kamera, im Gegensatz zu ihr, sehr professionell und wisse, wie man solche Situationen meistere.