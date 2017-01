Bibi Heinicke und Freund Julienco So verärgern sie ihre Fans 19.01.2017 14:58 Uhr / am

Bibi Heinicke und Freund Julienco: So verärgern sie ihre Fans © AEDT/WENN.com

Als erfolgreiche Vlogger sind Bibi Heinicke und ihr Freund Julian Claßen alias Julienco natürlich auch viel unterwegs, exotische Reiseziele haben die beiden schon reichlich besucht. Doch gerade dieses Jet-Set-Leben sorgt jetzt für Ärger bei ihren Fans.

Mailand, Thailand, Panama, Paris, Los Angeles… Kaum zu glauben, wo Bibi Heinicke (23) und Julian Claßen (23) 2016 überall hingereist sind, wie ihr umfassender Jahresrückblick verrät. Und damit sind noch längst nicht alle Auslandsstationen der beiden YouTube-Stars abgedeckt. Über Weihnachten ging es für die zwei Kölner nach Rio de Janeiro und jetzt nach Miami. Während viele Fans auf YouTube, Facebook oder Twitter angesichts der traumhaften Urlaubsfotos ins Schwärmen geraten, sind andere weniger begeistert.

″Schon wieder im Ausland?″ lautet noch eine sehr harmlose Frage eines Followers angesichts eines neuen, romantischen Fotos von Bibi und Julienco aus dem sonnigen Miami. Andere wundern sich: ″Wozu braucht ihr so 'ne Riesenwohnung zu zweit, wenn ihr sowieso nie zu Hause seid?″ Auch die Art und Weise, wie die YouTube-Stars ihr Geld verdienen, stößt manchen Followern übel auf: "Jede zweite Woche im Urlaub… Wow, und das alles durch das Geld eurer Kinderfans...".

Mit mehr als vier Millionen Abonnenten gehört "BibisBeautyPalace", der Kanal von Bibi Heinicke, ohne Frage zu den Top-Adressen unter Deutschlands Vloggern. Auch Julian Claßen ist mit seinem Kanal "Julienco TV" und gut 2,8 Millionen Abonnenten extrem erfolgreich. Ob 2017 wohl genauso weitergehen wird für das Powerpaar wie 2016? So fragt sich ein Fan auf Bibis Facebook-Seite genervt: ″Lasst doch mal zählen, wie oft sie in den Urlaub fahren in 2017. Einmal haben wir mit Miami schon.. Es gibt Leute, die hart für so einen Urlaub arbeiten müssen.″