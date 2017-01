Brad Pitt bei den "Golden Globes" Ex Jennifer Aniston ergreift die Flucht 11.01.2017 11:08 Uhr / cb

Nach dem öffentlichen Rosenkrieg mit Angelina Jolie ist Brad Pitt nun wieder Single. Für seine Ex Jennifer Aniston allerdings kein Grund, wieder auf ihn zuzugehen. Ganz im Gegenteil: Statt bei den "Golden Globes" möglicherweise auf Pitt zu stoßen, blieb Aniston lieber zu Hause.

Am Sonntagabend absolvierte Brad Pitt (53) seinen ersten Auftritt bei einer Preisverleihung seit der Trennung von Angelina Jolie (41) im vergangenen Jahr. Nur eine war nicht da, um diesen Moment hautnah mitzuerleben: Ex Jennifer Aniston (47), die den Abend lieber daheim mit ein paar Freundinnen verbrachte und die "Golden Globes" vor dem TV-Bildschirm mitverfolgte. Das verriet ihr Ehemann Justin Theroux (45), der die Awards-Show zunächst besuchte, um an der Seite von Kollegin Anna Kendrick (31) einen der begehrten Preise in der Kategorie "Beste Performance eines Schauspielers in einer limitierten Serie oder einem Film für das Fernsehen" zu überreichen. Der Award ging an Tom Hiddleston (35) für seine darstellerische Leistung in "The Night Manager".

"Ich versuche eigentlich, nach Hause zu kommen", erklärte Justin Theroux am Rande der Veranstaltung im Gespräch mit "Entertainment Tonight". Seine Frau Jennifer Aniston sitze zu Hause mit Freundinnen im Pyjama und er wolle das Ende der "Golden Globes" gemeinsam mit ihnen sehen. Er sei lediglich erschienen, um den Preis zu übergeben. Ob es der "The Leftovers"-Star wohl noch rechtzeitig nach Hause zu seiner Liebsten geschafft hat? Dann hätte das Paar jedenfalls Seite an Seite den Überraschungsauftritt von Brad Pitt gesehen, der diesen zum Ende der Preisverleihung hinlegte.

Er stellte den Film "Moonlight" vor, der von einem jungen schwulen Afro-Amerikaner handelt und der von seiner Produktionsfirma koproduziert wurde. Das Werk wurde bei den "Golden Globes" als bestes Drama ausgezeichnet. Ob aus Loyalität angesichts der jüngst unschönen Trennung von Angelina Jolie oder einfach nur so – Fakt ist: Brad Pitt wurde auf der Bühne der Preisverleihung mit anhaltendem Applaus von seinen Schauspielkollegen begrüßt.