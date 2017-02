Brad Pitt besiegt Angelina Jolie Überraschende Wende im Sorgerechtsstreit 01.02.2017 12:08 Uhr / lm

Lange sah es so aus, als stünde Brad Pitt auf verlorenem Posten, was den Sorgerechtsstreit mit Ex Angelina Jolie um die gemeinsamen sechs Kinder betrifft. Doch nun könnte sich das Blatt zugunsten des Hollywood-Beaus gewendet haben.

Seit die Trennung von Brad Pitt (53) und Angelina Jolie (41) im September des vergangenen Jahres bekannt wurde, erhob die "Maleficent"-Aktrice immer wieder schwere Vorwürfe gegen ihren langjährigen Lebenspartner. So beschuldigte Angelina Brad, ihren Sohn Maddox (15) geschlagen zu haben. Sogar das FBI habe in dem Fall ermittelt, berichtet "The Sun". Letztlich stellten sich die Anschuldigungen allerdings als haltlos heraus – und Brad soll nun umso bessere Karten im Sorgerechtsstreit um den Nachwuchs haben.

Wie das britische Blatt erfahren haben will, ist sich Brad Pitt mittlerweile sicher, das gemeinsame Sorgerecht für Maddox, Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), Vivienne und Knox (beide 8) zu erhalten. Ein Ende der Trennungs-Schlammschlacht, das seiner künftigen Ex-Frau so gar nicht schmecken dürfte. Angelina Jolie hatte bislang das alleinige Sorgerecht für die Kinder angestrebt. "Das ist ein massiver Sieg für Brad, weil alles, was er immer wollte, ein gemeinsames Sorgerecht war", erklärte eine Quelle der Zeitung.

Dabei könnte der "Allied – Vertraute Fremde"-Darsteller nach Meinung seiner Advokaten sogar ein alleiniges Sorgerecht beantragen. "Brad Pitts Anwälte glauben, das Gericht wird Angelinas negative PR-Kampagne gegen ihn als schlecht ansehen", so der Informant. Doch der Schauspieler habe nicht vor, Angelina Jolie eins auszuwischen. "Er wollte zu keinem Zeitpunkt jemals Angelina die Kinder wegnehmen, was sie ursprünglich versucht hat, ihm anzutun", hielt die Plaudertasche fest. Natürlich sei bis zum endgültigen Urteil der Richter noch immer alles offen, doch momentan sehe es für Brad Pitt sehr gut aus. Bleibt zu hoffen, dass das Tauziehen um die Jolie-Pitt-Sprösslinge somit bald ein glückliches Ende findet.