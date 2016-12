Brad Pitt feiert Geburtstag alleine Angelina Jolie hält Kinder fern 21.12.2016 13:31 Uhr / cb

Armer Brad Pitt: Der Schauspieler verbrachte seinen 53. Geburtstag ohne die Gesellschaft seiner Kinder. Angelina Jolie hielt den Nachwuchs von ihrem Ex fern. Der "Allied"-Darsteller feierte ganz klein mit "alten Freunden".

Brad Pitt (53) wartet also weiterhin darauf, seine Kids sehen zu können. Angelina Jolie (41) hielt die gemeinsamen Kinder Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) und die achtjährigen Zwillinge Knox und Vivienne von ihrem Noch-Ehemann an dessen Ehrentag fern, wie "Hollywood Life" berichtet. Seinen Geburtstag am 18. Dezember verbrachte Brad Pitt demnach im kleinen Kreis mit ein paar "alten Freunden".

"Brad ist darum bemüht, sich in der Öffentlichkeit zurückzuhalten, solange die Scheidung und Sorgerechtsfragen noch nicht endgültig geklärt sind", gibt eine unbekannte Quelle Einsicht in die aktuelle Situation des Geburtstagskindes. Brad Pitt wolle derzeit nichts unternehmen, dass dem Rechtsstreit in die Quere käme, und das danach aussehe, als würde er fleißig daten und Party machen. "Sein Fokus liegt darauf, an sich zu arbeiten und die Beziehung zu seinen Kindern wieder aufzubauen."

Seit September leben Angelina Jolie und ihr Noch-Ehemann getrennt. Seitdem durfte Brad Pitt die sechs Kinder nur für ein paar Stunden sehen. Die "Maleficent"-Darstellerin hat das volle Sorgerecht für den Nachwuchs beantragt. Der Hollywood-Beau hat zugestimmt, die Kinder nur nach Absprache und in Begleitung eines Therapeuten zu besuchen. Schon an Thanksgiving durfte der Schauspieler die Kinder nicht sehen, nun also auch nicht an seinem Geburtstag.

Angelina Jolie ging stattdessen am Ehrentag ihres Ex zusammen mit Tochter Shiloh shoppen. Die beiden wurden am Sonntag bei "Samy’s Camera" gesehen. Die zehn Jahre alte Tochter der UNICEF-Botschafterin habe ein Faible für Fotografie, wie "US Weekly" berichtet. Damit zeigte sich Angelina zum ersten Mal seit Langem in der Öffentlichkeit mit einem ihrer Kids. Ob sie diese an Weihnachten ihren Dad besuchen lässt, ist noch nicht bekannt. "Brad hofft, dass er die Kinder an Weihnachten sieht. Wann steht aber noch nicht fest", sagte ein Freund dem Magazin.