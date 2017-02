Brad Pitt im Scheidungskrieg mit Angelina Jolie Diese Dokumentation könnte gefährlich werden 06.02.2017 18:04 Uhr / lm

Jetzt per E-Mail teilen

Gerade erst ist etwas ruhiger geworden im Scheidungskrieg zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie. Doch eine neue Dokumentation könnte jetzt erneut für Ärger sorgen.

Die angebliche Enthüllungs-Doku soll brisante Geheimnisse aus dem Leben von Brad Pitt (53) und Angelina Jolie (41) enthalten. Wie "Radar Online" berichtet, werde der Film einige Bomben platzen lassen und dabei nicht nur die Beziehung des ehemaligen Hollywood-Traumpaares unter die Lupe nehmen. Vielmehr werde auch die frühere Ehe von Brad Pitt und Jennifer Aniston (47) Thema sein.

Dass die in die Brüche gegangen war, wurde ursprünglich Angelina Jolie in die Schuhe geschoben. Doch die neue Dokumentation werde nun enthüllen, dass die Ehe auch ohne die "Tomb Raider"-Darstellerin schon bald Geschichte gewesen wäre. "Brad und Jen hatten ernsthafte Probleme, schon lange bevor Ang ihm über den Weg gelaufen ist. Dieser Film wird endlich die wahren Gründe für die Trennung von Brad und Jen offenbaren", zitiert das Portal einen unbekannten Informanten. "Wenn es nicht Angelina Jolie gewesen wäre, wäre es irgendjemand anderes geworden!" Wie die Quasselstrippe weiter andeutete, soll der "Allied"-Star mehrere Affären gehabt haben und damit auch während der Zeit mit Angelina Jolie nicht aufgehört haben. "Die Dokumentation könnte deutlich zeigen, dass er typische Verhaltensmuster in seinen Beziehungen hat."

Könnte Angelina Jolie also doch richtig gelegen haben, als sie ihrem Noch-Ehemann angeblich eine Affäre mit seiner Filmpartnerin Marion Cotillard (41) unterstellte? Das lässt auch das Portal bisher völlig offen. Deutlich handfester sollen dagegen die Anschuldigungen in Sachen Drogen- und Alkoholsucht sein. "Einige der Vorwürfe gegen ihn sind unbegründet, aber die Anschuldigungen wegen Alkohol und Drogen sind es nicht, und das wird der Film zeigen!"

Ein Umstand, der sich für Brad Pitt ziemlich schlecht auf die Sorgerechtsstreitigkeiten mit seiner Ex auswirken könnte. Immerhin gehören regelmäßige Drogentests zu den Auflagen, die das Gericht dem Star verpasste. Auch in Bezug auf die Anschuldigungen wegen Kindesmisshandlung könnte noch mal Bewegung ins Spiel kommen. "Es werden einige noch nie gezeigte Interviews mit Brad und Angelina persönlich enthalten sein. Und mit Personen, die ihnen am nächsten stehen."