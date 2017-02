Brad Pitt nach Angelina Jolie Dates mit Drew Barrymore? 03.02.2017 11:49 Uhr / lm

Drew Barrymore ist frischgebackener Single. Ähnlich wie er: Brad Pitt. Doch könnte sich die Schauspielerin eigentlich eine Beziehung mit dem Beau vorstellen?

Könnte aus Brad Pitt (53) und Drew Barrymore (41) möglicherweise das nächste Hollywood-Traumpärchen werden? Schließlich ist der Schauspieler genauso wie die "E.T."-Darstellerin seit der überraschenden Trennung von Angelina Jolie (41) im September wieder zu haben. Am Donnerstag war Drew Barrymore jedenfalls in "The Ellen DeGeneres Show" zu Gast. Dort sprach sie ganz offen über ihr Singleleben, ihre Trennung von Schauspieler Will Kopelman (38) und ob sie sich eine Beziehung mit Brad Pitt vorstellen könne.

Da hat sich Ellen DeGeneres (59) aber etwas ganz Besonderes für Drew Barrymore einfallen lassen. Denn auch wenn sie glücklich scheint, fehlt der "Auf immer und ewig"-Schauspielerin immer noch ein Mann in ihrem Leben. Den Richtigen zu finden, ist eben nicht einfach. Das weiß auch Ellen DeGeneres. Grund genug für die Moderatorin, eine Dating-App mit Drew Barrymore auszuprobieren. Doch die Kandidaten sind keine unbekannten Gesichter. Als mögliches Herzblatt werden Drew Barrymore unter anderem "One Direction"-Star Harry Styles (23) und Prinz Harry (32) vorgeschlagen.

Und auch er wird in der Dating-App angezeigt: Brad Pitt. Doch überraschenderweise scheint Drew Barrymore von dem Sechsfach-Papa alles andere als angetan. "Nein, danke. Trotzdem süß", sagt die Schauspielerin auf diesen Vorschlag lediglich und wischt eiskalt nach links. Das dürfte jedenfalls kein Match zwischen ihr und Brad Pitt ergeben. Wie Drew Barrymore nur so wählerisch sein kann, findet Ellen DeGeneres indes unverständlich. "Sogar ich hätte vier der fünf Typen gewählt", scherzt die Moderatorin.

Drew Barrymore war vier Jahre lang mit Will Kopelman verheiratet. Im August 2016 kam dann das Liebes-Aus. Die Schauspielerin steht derweil immer noch unter Schock. Im Interview mit Ellen DeGeneres gesteht sie nämlich: "Es war wie mein schlimmster Albtraum. Ich wollte unsere Kinder auf diese ultra-traditionelle Art und Weise erziehen und alles anders machen, als ich es selbst erfahren habe." Doch mittlerweile sieht sie sich auch die Vorteile ihrer "modernen" Familie. "Ich habe zwei Familien. Ich habe bei null angefangen und habe jetzt zwei. Es ist ein Wunder und Segen zugleich", so Drew Barrymore.