Brad Pitt nach Angelina Jolie Endlich wieder zurück im Rampenlicht 16.01.2017 14:49 Uhr / sk

Wochenlang machte Brad Pitt hauptsächlich mit beunruhigenden Schlagzeilen rund um die böse Scheidungsschlacht mit Angelina Jolie von sich reden. Nun ist der Hollywoodstar zurück im Rampenlicht und wirkt dabei entspannt wie nie zuvor.

Aufatmen bei den Fans von Brad Pitt (53): Nach seinem Auftritt als Laudator bei den "Golden Globes 2017" am 8. Januar zeigte sich der Schauspieler nun erneut in der Öffentlichkeit. Wie die britische ″Daily Mail″ berichtet, wirkte er gut gelaunt und relaxed bei einem Charity-Konzert am Samstagabend im kalifornischen Malibu. Sorgen um den Zustand des Film-Beaus inmitten des Trennungskriegs mit Noch-Ehefrau Angelina Jolie (41) dürften daher erst einmal vom Tisch sein.

Nicht nur optisch machte Brad Pitt zwischen den vielen anderen Stars eine gute Figur: Mit jugendlich anmutendem Look inklusive Kurzhaarfrisur, gepflegtem Bart und lässiger schwarzer Strickjacke wagte sich der Schauspieler unter anderem mit Sting (65) auf die Bühne. Außerdem ließ es sich der "Allied″-Darsteller nicht nehmen, sich gemeinsam mit Sting und Sänger Chris Cornell (52) für ein Instagram-Foto in Pose zu werfen. Dieses veröffentlichte der ″You Know My Name″-Interpret auf seinem Account.

Aber auch mit einem jungen Gast posierte Brad Pitt freundschaftlich und strahlte für die Fotografen in die Kameras. Im Zentrum des Events mit dem Namen ″ROCK4EB!″ standen Kinder, die an der genetisch bedingten Hautkrankheit Epidermolysis Bullosa – auch bekannt als Schmetterlingskrankheit – leiden. Bei dem Charity-Konzert, das von Schauspieler Zach Galifianakis (47) moderiert wurde, ließen sich neben Brad Pitt auch Stars wie Kaley Cuoco (31), Courteney Cox (52) oder Charlie Hunnam (36) blicken.

Ob Brad Pitt sich künftig verstärkt in der Öffentlichkeit zeigen wird, bleibt abzuwarten. Erst bei den "Golden Globes 2017" hatte das prominente Publikum mit tosendem Applaus seine Unterstützung für den Ex von Angelina Jolie deutlich gemacht. Möglicherweise eine Motivation um wieder mehr Präsenz auf den Red Carpets in Hollywood zu zeigen.