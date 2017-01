Brad Pitt nach Angelina Jolie Starker Gewichtsverlust 13.01.2017 09:49 Uhr / es

Bereits bei den "Golden Globes 2017" sah Brad Pitt schlanker und frischer denn je aus. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Der Schauspieler ist auf einem richtigen Gesundheitstrip.

Viel Applaus von seinen Schauspielkollegen erhielt Brad Pitt (53), als er am Sonntag in Los Angeles im Rahmen der "Golden Globes" "Moonlight", das Drama um einen schwulen Afroamerikaner, vorstellte. Kein Wunder, denn trotz der Scheidungsschlacht mit Angelina Jolie (41) sah der Vater von sechs Kindern schlanker, frischer und besser denn je aus.

Aus gutem Grund: Denn laut dem amerikanischen Portal "Us Weekly" konzentriere sich Brad Pitt momentan ausschließlich auf sich selbst. Ein Informant will nämlich verraten haben: "Er hat eine Menge Gewicht verloren und fokussiert sich wieder auf sich selbst, er achtet darauf, was er isst, und er hat einen Chefkoch, der ihm ausschließlich gesunde Gerichte zubereitet. Er trainiert außerdem. Er ist viel draußen – wandern und sparzieren. Er hat einfach viel Zeit, sich auf sich selbst zu fokussieren."

Doch damit nicht genug. "Brad macht viel Cardio und stemmt leichte Gewichte. Zusätzlich macht er Spinning und sogar Yoga", heißt es darüber hinaus auch. Sein Leben hat sich nach der überraschenden Trennung von Angelina Jolie im September vergangenen Jahres um einiges verändert: "Als er noch mit Angie und den Kids zusammenlebte, lagen immer viele Snacks rum und Brad ist süchtig nach Junkfood. Aber nun, wo er alleine lebt, hat er auch die volle Kontrolle darüber, welches Essen im Haus ist. Er hat jetzt nur gesunde und kalorienarme Sachen zu Hause", berichtete die Quelle dem US-amerikanischen Portal.

Darüber hinaus verriet diese auch, wer eigentlich hinter dem Gesundheitstrip von Brad Pitt steckt: niemand Geringeres als sein Bruder Doug. "Doug ist wie ein Fels. Er hat es geschafft, Brad nach der Trennung von Angie wieder auf den richtigen Weg zu bringen."