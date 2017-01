Brad Pitt ohne Angelina Jolie Gesundheit steht an erster Stelle 23.01.2017 12:01 Uhr / am

Offenbar nutzt Brad Pitt die Chance, nach der Trennung von Angelina Jolie auch sein Leben gründlich umzukrempeln. Während der Hollywoodstar in der Vergangenheit dem Alkohol nicht abgeneigt gewesen sein soll, lebt er nun praktisch abstinent und trainiert fleißig.

Es grenzt schon fast an Ironie, dass Brad Pitt (53) nun auf Alkohol zu verzichten scheint, so galt doch gerade seine Freude an dem ein oder anderen Gläschen als ständiger Streitpunkt zwischen ihm und Noch-Ehefrau Angelina Jolie (41). Ein Informant bestätigt dem Online-Portal "Naughty Gossip": "Brad hat keinen Tropfen angerührt, seit die Sorgerechts- und Scheidungsschlacht mit Angelina, seiner getrennt lebenden Frau, begonnen hat."

Auch darüber hinaus scheint der "Allied – Vertraute Fremde"-Darsteller als Neu-Single viel Wert auf körperliche Fitness und einen gesunden Lebensstil zu legen, heißt es weiter: "Er konzentriert sich darauf, glücklich zu sein und gesund zu leben. Er ist ein neuer Mann und geht sogar ins Fitnessstudio. Das Gute ist, er muss jetzt nichts mehr mit ihr zu tun haben."

Empfindet Brad Pitt die Trennung von Angelina Jolie möglicherweise sogar als Befreiung? Auch äußerlich scheint sich die Wandlung bereits auszuzahlen, so wirkte er bei seinen jüngsten Auftritten, unter anderem bei den "Golden Globes 2017", aufgeräumt und frisch. Allerdings scheint der 53-Jährige auch deutlich an Gewicht zu verloren haben, was nicht wenige Fans zur Sorge veranlasste. Doch offenbar scheint die neue, schlanke Statur Teil des fitten und gesund lebenden Brad Pitt zu sein.

Ob auch eine neue Liebe damit zu tun hat? Laut Medienberichten soll der mehrfache Vater, der mit Angelina Jolie sechs Kinder hat, Kollegin Kate Hudson (37) daten. Bisher hat allerdings keiner von beiden offiziell Stellung zu den Gerüchten genommen. Zumindest veranlassten diese Kate Hudsons Bruder, Oliver Hudson (40), zu einem scherzhaften Instagram-Post. In diesem lässt sich der Seriendarsteller ironisch darüber aus, wie Brad Pitt sich in seinem Haus daneben benehme und praktisch die Kontrolle über den Hudson-Haushalt übernommen habe.