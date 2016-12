Brad Pitt schwärmt von "Allied"-Kollegin Marion Cotillard ist ein Schmuckstück 20.12.2016 16:53 Uhr / sk

In "Allied – Vetraute Fremde" spielen Brad Pitt und Marion Cotillard ein Ehepaar, im echten Leben hingegen sind sie lediglich Kollegen – oder nicht? Nach Pitts Liebes-Aus mit Angelina Jolie brodelt die Gerüchteküche. Auffällig: Die beiden Darsteller sind augenscheinlich sehr angetan voneinander.

Lange wurde gemunkelt, Brad Pitt (53) und Marion Cotillard (41) hätten sich am Set von "Allied – Vetraute Fremde" etwas zu gut verstanden, gar eine Affäre begonnen. Die schöne Aktrice soll sogar mit schuld daran sein, dass Angelina Jolie (41) sich kurz nach dem Dreh von ihrem Mann trennte. Alles Quatsch, hielt Cottilard in einem Statement in den sozialen Medien fest. Sie habe bereits einen Mann an ihrer Seite und sei sehr glücklich. Und dennoch schwärmen die Co-Stars sehr voneinander.

Im Interview mit "OK!" befand Brad Pitt über seine "Allied"-Partnerin: "Marion ist ein echtes Schmuckstück." Ein großes Kompliment, das der bekanntermaßen sehr eifersüchtigen Angelina Jolie sicherlich auch nach der Trennung von ihrem Gatten noch einen Stich versetzt. Auch Marion Cotillard konnte über den Hollywood-Hottie nur Gutes sagen, bleib allerdings etwas nüchterner. "Er hat meine Bewunderung", so die Starlet.

Bereits zuvor zeigte sich Marion Cotillard allerdings begeistert vom Engagement ihres "Allied"-Liebsten. Brad Pitt habe monatelang mit einem Sprachtrainer trainiert, um an seinem Französisch zu feilen. Schließlich mimt der Beau in dem gemeinsamen Drama einen kanadischen Geheimdienstoffizier, der sich in eine Französin verliebt. Wie überzeugend Brad Pitt dies umsetzen konnte, davon können sich die deutschen Fans ab dem 22. Dezember 2016 selbst überzeugen. Dann läuft "Allied – Vertraute Fremde" in den Kinos an. Ob das vermeintliche Knistern zwischen den Protagonisten auch dann zu spüren ist, bleibt abzuwarten.

