Brad Pitt stinksauer auf Angelina Jolie Ärger wegen dritten Umzug mit den Kindern 05.01.2017 18:02 Uhr / wa

Der schmutzige Rosenkrieg zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie geht in die nächste Runde. Grund dafür ist der erneute Umzug der Schauspielerin mit den Kindern, über den der Noch-Ehemann und Vater alles andere als erfreut sein soll.

Nach der Trennung von Brad Pitt (53) im September ist Angelina Jolie (41) samt der sechs Kids Maddox (15) Zahara (11) Shiloh (10) Pax (12) sowie den Zwillingen Vivienne (8) und Knox (8) in ein luxuriöses Anwesen auf Point Dume an der Küste von Malibu gezogen.

Ein sündhaft kostspieliger Umzug: Das Haus soll nach Information von "Hollywood Life" stolze 95.000 Dollar, umgerechnet etwa 90.000 Euro, im Monat gekostet haben. Selbst für die gut betuchte Angelina Jolie offenbar eine Nummer zu teuer. Kurze Zeit packte sie Koffer und Kinder und suchte sich in Malibu eine neue Bleibe. Aber auch dort sollte sie nicht lange bleiben.

Nun schlug Angelina Jolie erneut in der kalifornischen Stadt ihre Zelte auf – ganz zum Ärger von Brad Pitt. Der wohnt nämlich in Los Angeles und das neue Anwesen der Lara Croft-Darstellerin liegt ganz im Norden Malibus. "Brad ist stinksauer, dass Angelina ständig mit den Kindern wegzieht, während dieser herausfordernden Zeit, die er mit ihnen hat", sagte ein Informant im Gespräch mit dem US-Portal.

Zudem empfinde es der Schauspieler als unverantwortlich, den Nachwuchs kein zu Hause zu geben, in dem sie sich auch wirklich heimisch fühlen könnten. "Brad ist besorgt, dass die Kids keine Stabilität haben, und er will, dass Angelina irgendwo sesshaft wird, am liebsten in Beverly Hills, ganz in der Nähe von seinem Wohnort", erklärte die Plaudertasche weiter.

Nun wolle Brad Pitt seine Ex darum bitten, noch ein letztes Mal nach einer Immobilie in Los Angeles zu suchen – das sei seiner Meinung nach, "der einzige Weg, um als Familie wieder zusammenzuwachsen."