Brad Pitt sucht Trost bei Bradley Cooper Große Stütze nach Trennung von Angelina Jolie 09.01.2017 15:03 Uhr / cb

Die Trennung von Angelina Jolie dürfte Brad Pitt weiter sehr mitnehmen. Doch in dieser schweren Zeit kann sich der Hollywood-Beau angeblich auf einen alten Kumpel verlassen: "Silver Linings"-Star Bradley Cooper.

Brad Pitt (53) und Bradley Cooper (42) haben Berichten zufolge bereits seit Jahren eine echte Bromance. Doch seit Angelina Jolie (41) im September 2016 die Scheidung von dem "Allied – Vertraute Fremde"-Star einreichte, soll die Männerfreundschaft laut einer Quelle von "Hollywood Life" noch enger geworden sein. "Brad und Bradley sind sehr eng, seit der Trennung von Brad und Angelina Jolie, und Bradley ist ein großer Trost für Brad."

Brad Pitt leidet seit der Trennung angeblich an Depressionen und hasst es, das Haus zu verlassen. Der Schauspieler habe das Gefühl, außerhalb der eigenen vier Wände regelrecht von der Presse gejagt zu werden. Bradley Cooper tue aber alles, damit es seinem Freund in dieser harten Zeit besser geht: "Bradley macht, was er kann, Brad davon abzuhalten, sich selbst zu isolieren. Er bringt ihm Lunch, sie schauen Filme zusammen und sie lieben es beide, Motorrad zu fahren, weil niemand sagen kann, wer sie sind." Doch Bradley Cooper soll nicht nur als Kumpel an der Seite von Brad Pitt sein, auch als Kuppler hat er sich mutmaßlich schon versucht.

"Bradley hat sogar angeboten, Brad mit einer von Irina Shayks-Modelfreundinnen zu verkuppeln. Aber Brad sagte, dass er noch nicht bereit dafür sei." Brad Pitt sei besorgt, dass Angelina Jolie die gemeinsamen sechs Kinder gegen ihn aufhetzen könnte, wenn er jetzt schon wieder eine neue Beziehung eingehen würde, erklärte die Plaudertasche des Portals weiter.