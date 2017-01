Brad Pitt über Angelina Jolie hinweg Liebesnest mit Kate Hudson? 19.01.2017 17:52 Uhr / or

Die ganze Welt fragt sich: Hat sich Brad Pitt bereits von der Trennung mit Angelina Jolie erholt? Eine Liebelei mit Kate Hudson wäre ein Indiz hierfür.

Ist Brad Pitt (53) bereits vor vollendeter Scheidung über Angelina Jolie (41) hinweg? Eine Quelle berichtet, dass Brad eine angebliche Liebelei mit Kate Hudson (37) auf das nächste Leben gehievt haben soll. Laut dem Magazin "Star“ sollen die beiden des Öfteren in der Residenz von Kate in Pacific Palisades, Los Angeles, gesichtet worden sein. Doch das ist nicht alles: Brad Pitt soll schon bald zu seiner Angebeteten in die besagte Villa ziehen.

"Je näher die offizielle Scheidung von Angelina Jolie rückt, desto mehr Zeit hat Brad, die er mit Kate Hudson verbringen kann“, wird der Informant zitiert. Bisher haben sowohl Brad Pitt als auch Kate Hudson noch keine Stellungnahme zu den Gerüchten bezogen. Allerdings wäre es nicht die erste Affäre, die Brad fälschlicherweise zugeschoben wird.

Das Scheidungsverfahren von "Brangelina", wie das Ex-Paar einst genannt wurde, hält seit einigen Monaten an – und ähnelte bisher einem Schlachtfeld: Unter anderem unterstellte Angelina Jolie ihrem Gatten, auf einem Flug von Frankreich nach Kalifornien vor seinem Sohn Maddox (15) die Beherrschung verloren zu haben. Die hierfür zuständige Behörde "Department of Children and Family“ stellte die Ermittlungen gegen Brad allerdings wieder ein. Die Fronten bleiben aber scheinbar verhärtet. Zwar habe Angelina Brad bereits ein gemeinsames Sorgerecht zugesprochen, das Aufenthaltsbestimmungsrecht wolle die Schauspielerin, die unter anderem mit Filmen wie "Maleficent“ und "Lara Croft: Tomb Raider“ Erfolge feierte, jedoch vollständig für sich beanspruchen.