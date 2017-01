Brad Pitt und Angelina Jolie im Clinch Exklusive Party wegen Ende des Sorgerechtsstreits? 25.01.2017 14:08 Uhr / wa

Die Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie brachte viel Stress mit sich. So soll das Paar einen erbitterten Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder führen. Der könnte nun allerdings beendet sein – oder warum schmeißt der Schauspieler eine teure Sause für seine Freunde?

Bislang blieben private Einzelheiten zur Scheidung von Brad Pitt (53) und Angelina Jolie (41) der Öffentlichkeit verborgen, aber möglicherweise hat sich der Frauenschwarm nun selbst verraten. Er feierte kürzlich eine exklusive Feier mit engen Freunden, wie "Us Weekly" berichtet. Ein Beobachter steckte dem Klatschportal: "Brad hatte eine intime Party in einem der Zimmer." Der Schauspieler soll im "Casa Del Mar", einem Hotel in Santa Monica, Kalifornien, abgestiegen sein. Weiter heißt es: "Er hat die Nacht im Hotel verbracht und verließ es am Morgen mit einem großen gold-weißen Luftballon-Arrangement, das er für die Kinder mit nach Hause nehmen wollte."

Eine süße Idee, die vielleicht mehr verrät, als geplant. Könnte die Feier Ausdruck der Erleichterung gewesen sein, weil nun der Sorgerechtsstreit mit Angelina Jolie endlich hinter Brad Pitt liegt? Zumindest scheint Brad seine Kinder Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (8) wieder regelmäßig sehen zu dürfen. Das war nicht immer so, denn der "Allied – Vertraute Fremde"-Star durfte nach der Trennung nur unter Aufsicht zu seinem Nachwuchs. Angeblich habe er seinen Sohn Maddox während eines Fluges geschlagen, so der mutmaßliche Vorwurf von Jolie.

Doch mittlerweile haben die Behörden für Kindes- und Familienangelegenheiten ihre Untersuchungen gegen Brad Pitt eingestellt. Einem Bericht von "USA Today" zufolge lautet das Ergebnis unschuldig. Demnach sei es zwar zu einem Streit mit körperlichem Kontakt gekommen, von Misshandlung könne aber keine Rede sein. Vielleicht mit ein Grund für Brads Feierlaune und ein erheblicher Schritt nach vorne im Streit mit Angelina Jolie. Die veröffentlichte kürzlich ein Statement, dass beide Parteien zusammenarbeiten würden. Eventuell mit positivem Ausgang für Brad.