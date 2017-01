Brad Pitt und Angelina Jolie Scheidung ab sofort privat 10.01.2017 12:29 Uhr / es

Nachdem Brad Pitt und Angelina Jolie in den letzten Monaten ihren Rosenkrieg öffentlich zelebriert haben, bahnt sich jetzt eine Wende an: Von nun an will das Ex-Paar alles unter sich regeln.

Im Jahr der Promitrennungen war es die Schocknachricht 2016: Im September reichte Angelina Jolie überraschend die Scheidung von Brad Pitt ein. Das öffentliche Interesse an dem Sorgerechtsstreit um die sechs Kinder war groß, besonders als gegen den Schauspieler wegen Kindesmisshandlung und Drogenkonsum ermittelt wurde. Die Vorwürfe wurden inzwischen widerlegt und jetzt scheinen sich sogar die Wogen geglättet zu haben. Laut dem "People"-Magazin veröffentlichten Brad Pitt und Angelina Jolie am Montagabend ein gemeinsames Statement, in dem von einer Einigung die Rede ist – allerdings nur, was den Ablauf der Scheidung angeht.

Die Trennung soll von nun an privat ablaufen, weiter Details der Scheidung werden vertraulich behandelt, das soll die Einbeziehung eines Privat-Richters sicherstellen. In dem Statement, das dem Magazin vorliegt, heißt es angeblich: "Die Parteien und ihre Berater haben Vereinbarungen unterschrieben, um die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder und Familien zu schützen, indem alle Gerichtsunterlagen vertraulich behandelt werden und indem sie einen Privat-Richter engagiert haben, der alle nötigen legalen Entscheidungen treffen soll und um die zügige Auflösung aller noch offener Fragen zu erleichtern."

Offenbar sind Brad Pitt und Angelina Jolie darum bemüht, die Auswirkungen auf ihre sechs Kinder gering zu halten. In dem Statement heißt es nämlich angeblich weiter: "Die Eltern haben sich verpflichtet als geschlossene Front zu agieren, um Besserung und Wiedervereinigung herzustellen."

Nach der Bekanntgabe der Trennung von Hollywoods einstigem Traumpaar war es besonders um Brad Pitt still geworden. Bei den Golden Globes 2017 kam es aber zu einem überraschenden Auftritt des "Allied"-Stars: Als Presenter stellte er den Film "Moonlight" vor, der anschließend auch den Award in der Kategorie "Bestes Filmdrama" gewann.