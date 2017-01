Brad Pitt und Angelina Jolie Schockierende Details über die Trennung 27.01.2017 12:15 Uhr / am

Was für ein Schock: Gerade als die holprige Trennung zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie etwas zur Ruhe kommt, sorgt eine neue Dokumentation für Aufregung. Diese will die wahren Gründe hinter der überraschenden Scheidung von Brangelina verraten. Kam der Split womöglich gar nicht so plötzlich?

Wie "The Sun" berichtet, hat Filmemacher Ian Halperin (52) eine schockierende Dokumentation über Brad Pitt (53) und Angelina Jolie (41) gedreht. Ein Informant verrät der britischen Zeitung: "Das ist der definitive Film über Brangelina, der eine Menge Geheimnisse verraten wird. Ian enthüllt jedes Detail ihrer Beziehung und ergründet auch, warum Angelina wirklich die Scheidung eingereicht hat."

Das für die Fans gewiss schockierendste Detail: Angeblich hat das Paar schon ein Jahr lang getrennt gelebt, bevor "Maleficent"-Darstellerin Angelina Jolie im September 2016 die Scheidung einreichte. Aber noch mehr geheime Details wolle der Doku-Filmer enthüllen, heißt es laut der Quelle: "Ian und sein Team haben es außerdem geschafft, an nie gesehenes Material und Interviews mit Brad und Angelina zu gelangen."

Schlechter könnte der Zeitpunkt für die Dokumentation kaum sein, schließlich halten sich sowohl Brad Pitt als auch Angelina Jolie aktuell sehr zurück: "Kürzlich hat das Paar versucht, Einigkeit zu demonstrieren und die Scheidung eher ruhig zu halten. Das ist jetzt wirklich das Allerletzte was sie brauchen." Der "Allied - Vertraute Fremde"-Star soll momentan in wesentlich besserer Stimmung sein als noch in den ersten Monaten nach der offiziellen Trennung. Grund ist die Sorgerechtsvereinbarung, nach der er die gemeinsamen Kinder Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) und die Zwillinge Knox und Vivienne (beide 8) wieder regelmäßiger sehen darf. Ob die Dokumentation von Ian Halperin das fragile Familiengefüge wieder ins Wanken bringt?