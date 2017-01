Brad Pitt verlässt Angelina Jolie Umzugswagen vor Luxusanwesen 31.01.2017 12:31 Uhr / cb

Erster Schritt nach der Trennung? Alle Erinnerungen an die Ex loswerden, dachte sich offenbar Brad Pitt. Nach dem Liebes-Aus mit Angelina Jolie zog der Schauspieler nun einen endgültigen Schlussstrich – mithilfe eines großen Umzugswagens.

Darin ließ Brad Pitt (53) alle Sachen von Angelina Jolie (41) abtransportieren, die noch im Haus des einstigen Hollywood-Traumpaars zu finden waren. Fotos, die von "Radar Online" veröffentlicht wurden, zeigen mehrere Umzugshelfer, die unter anderem eine große Feuerschale aus dem luxuriösen Anwesen in L.A. tragen. Anscheinend fiel der Aufräumaktion jedoch wesentlich mehr zum Opfer.

Es scheint fast, als würde Brad Pitt jede Erinnerung an Angelina Jolie loswerden wollen. "Brad braucht Angelinas ganzes Zeug nicht – Sachen wie Teppiche aus dem Nahen Osten, seltsame Schmuckwaren und Decken sowie diverse Möbelstücke, die sie als Paar gekauft haben", erklärte eine Quelle dem Portal. Ausnahmen gäbe es dennoch: "Er behält die Antiquitäten, Uhren und geschmackvollen Vintage-Stücke, die Angelina ihm gekauft hat, reduziert allerdings eine Menge Dinge, die sich über die Zeit angehäuft haben."

Was Brad Pitt mit dem neu gewonnenen Platz anstellen möchte, soll ebenfalls bereits feststehen. Der "Allied – Vertraute Fremde"-Star plant allem Anschein nach, seinen Kids mehr Raum zum Toben zu geben und Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), Knox und Vivienne (beide 8) auf diese Weise für den bitteren Sorgerechtsstreit mit Angelina Jolie zu entschädigen. "Brad will ein Haus voller Spaß kreieren, die Trampoline sind nur der Anfang. Er reißt zudem das Haus an der Rückseite ab, um es in einen Spielplatz zu verwandeln", verriet die Plaudertasche weiter.

Zusätzlich habe Brad Pitt bereits den Skate-Park erweitert, sodass dieser nun halb um das ganze Anwesen reiche. Laut der Sorgerechtsvereinbarung mit Angelina Jolie darf Brad seine Kinder vorerst nur einmal die Woche sehen, doch dieses seltene Treffen scheint der Mime so perfekt wie möglich gestalten zu wollen.