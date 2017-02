Britney Spears in großer Sorge "Betet für meine Nichte" 07.02.2017 11:45 Uhr / lm

Schwierige Zeiten für Britney Spears: Die Popprinzessin bangt derzeit um ihre Nichte Maddie. Das achtjährige Mädchen ist am Wochenende beim Quad-Fahren verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt.

Herzergreifend: "Wir brauchen alle Wünsche und Gebete für meine Nichte", bittet Britney Spears (35) ihre Follower auf Instagram und Twitter zu einem Bild ihrer Nichte Maddie (8). Das kleine Mädchen hatte unmittelbar vor den Augen ihrer Eltern Jamie-Lynn (25) und Jamie Watson (36) am Wochenende einen Unfall. Laut dem "People"-Magazin soll Maddie versucht haben, mit einem Quad eine Pfütze zu umfahren. Dabei sei sie mit dem Geländefahrzeug ins Schleudern gekommen und in einen Teich gefallen. Besonders tragisch: Aufgrund des Sitzgurts und eines Sicherheitsnetzes sei ein Rettungsversuch nicht unmittelbar gelungen.

Derzeit befindet sich die Achtjährige mit kritischem Zustand im Louisiana Hospital. Eine schwierige Zeit für die Familie, die vor allem auch Britney Spears sehr an die Substanz zu gehen scheint. Eine Quelle will "Hollywood Life" nun nämlich verraten haben: "Sie leidet mit ihrer Schwester und hat versucht, stark für sie zu sein, aber die Trauer ist einfach zu groß. Britney geht es derzeit nicht gut. Man kann sich also vorstellen, was Jamie Lynn jetzt durchmachen muss." Dabei setzen die Angehörigen vor allem auf göttliche Hilfe. "Die Situation stellt die Familie auf eine harte Probe. Sie nutzen den Glauben und Gebete, um das zu überstehen, und hoffen, dass es hilft", berichtet der Informant dem US-amerikanischen Portal.

Die Fans von Britney Spears schließen die Familie der Popprinzessin jedenfalls in ihre Gebete ein. "Wir beten für sie. Durch all die positive Energie wird es ihr schnell besser gehen" heißt es in den Kommentaren auf Instagram unter anderem. Eine weitere Nutzerin schreibt: "Ich bete für deine Nichte und deine Familie. Ich hoffe, alles wird gut. Kein Kind verdient es, zu leiden und keine Mutter verdient es, ihr Kind leiden zu sehen. Ich sende euch positive Energie."