Bruder von Eddie Murphy gestorben Charlie Murphy: Er erlag seinem Blutkrebs 12.04.2017 19:47 Uhr

© WENN

Traurige Nachrichten für Schauspieler Eddie Murphy: Sein ältester Bruder, der in den USA sehr erfolgreiche Stand-up-Comedian Charlie Murphy, ist gestorben.

Charlie Murphy , der ältere Bruder von Schauspieler Eddie Murphy verstarb am Mittwochmorgen in einem New Yorker Krankenhaus. Das vermeldet das amerikanische Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf seinen Manager. Der Comedian wurde nur 57 Jahre alt.

Die Familie ist in tiefer Trauer

Für die Familie sei sein Tod ein Schock. Charlies Zustand schien sich in letzter Zeit verbessert zu haben.

Bekannt aus TV und Kino

Bekannt wurde Charlie in den USA vor allem durch sein Mitwirken bei der "Chapelle's Show", einer beliebten TV-Sendung. Er arbeitete außerdem als Co-Writer an Filmen seines Bruders Eddie mit, wie zum Beispiel "Norbit" und "Vampire in Brooklyn". Als Schauspieler war er unter anderem in den Sitcoms "Black Jesus" und "Are We There Yet?" zu sehen.

Seine Kinder sind nun Waisen

Besonders tragisch: Charlie Murphys Frau Tisha Taylor Murphy starb bereits 2009 an Krebs. Die beiden hinterlassen zwei gemeinsame Kinder. Neben ihnen hinterlässt Charlie Murphy noch ein Kind aus einer früheren Beziehung.